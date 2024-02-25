Это готовилось, – Милов предположил, почему Путин убил Навального именно сейчас

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о смерти Алексея Навального. Сначала политика отравили, впоследствии позволили поехать на лечение за границу, после арестовали и 3 года держали в тюрьмах.

Почему Владимир Путин убил его именно сейчас – предположил в эфире 24 Канала бывший министр энергетики России и оппозиционер – Владимир Милов. По его словам, глава Кремля – НКВДшник и садист. Перед убийством Путин хотел несколько лет помучить Алексея Навального в СИЗО в ненадлежащих условиях.

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"Если взглянуть на последние полгода, мы видим, что это готовилось. Сначала Навальному отрезали все коммуникации и переписки. Затем в октябре арестовали или отправили в эмиграцию всех адвокатов, которые с ним работали несколько лет", – отметил оппозиционер.

А уже в декабре 2023 года перевели в изолированную колонию №3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Она функционирует, как "колония для особо опасных рецидивистов". Это одна из самых северных и самых отдаленных колоний в России. Там с Навальным могли делать все что угодно.

Допустим, последней каплей перед убийством российского политика стали 2 вещи:

президентские выборы России в марте. Путин нервно воспринимает любую информацию и чувствует себя неуверенно;

напряжение на международной арене. Глава Кремля чувствует, что ситуация растет в его пользу – кто-то отворачивается от Украины, кто-то не одобряет помощь.

По моему мнению, максимально идиотский "пессимизм" и "все пропало". Была статья, что "мы все проиграем" и так далее. Путин это чувствует, и хочет дополнительно послать импульс "я в позиции сильного", "вообще хотел на вас плевать", "сейчас убил Навального, завтра еще что-то выдам, и вы ничего мне не сделаете". Был в Брюсселе, почти все, с кем говорил, соглашаются, что это не случайно произошло в начале Мюнхенской конференции. Это такой месседж "я делаю все, что захочу",

– подчеркнул Владимир Милов.

Почему Навального отпустили за границу

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением.

Соратники считают, что его отравили ядом в чае. Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Российские врачи заявляли, что он "нетранспортабельный", но через пару дней все же отпустили его на лечение в Германию.

По мнению Милова, Кремль отпустил Навального за границу, потому что была другая политическая ситуация. Путинские приспешники не до конца понимали все риски.

Далее начались массовые протесты в Беларуси, чего в России не ожидали. Они сильно повлияли и изменили отношение к оппозиционному движению. Его начали ограничивать и объявлять "экстремистским".

Кроме того, примерно в то же время Владимир Путин решил готовиться к так называемой "СВО" в Украине, а оппозиция ему была совсем не нужна, поэтому он сделал "зачистки".

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