Это готовилось, – Милов предположил, почему Путин убил Навального именно сейчас
16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о смерти Алексея Навального. Сначала политика отравили, впоследствии позволили поехать на лечение за границу, после арестовали и 3 года держали в тюрьмах.
Почему Владимир Путин убил его именно сейчас – предположил в эфире 24 Канала бывший министр энергетики России и оппозиционер – Владимир Милов. По его словам, глава Кремля – НКВДшник и садист. Перед убийством Путин хотел несколько лет помучить Алексея Навального в СИЗО в ненадлежащих условиях.
Самое главное собрано здесь Смерть Алексея Навального в колонии: все, что известно
"Если взглянуть на последние полгода, мы видим, что это готовилось. Сначала Навальному отрезали все коммуникации и переписки. Затем в октябре арестовали или отправили в эмиграцию всех адвокатов, которые с ним работали несколько лет", – отметил оппозиционер.
А уже в декабре 2023 года перевели в изолированную колонию №3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Она функционирует, как "колония для особо опасных рецидивистов". Это одна из самых северных и самых отдаленных колоний в России. Там с Навальным могли делать все что угодно.
Допустим, последней каплей перед убийством российского политика стали 2 вещи:
- президентские выборы России в марте. Путин нервно воспринимает любую информацию и чувствует себя неуверенно;
- напряжение на международной арене. Глава Кремля чувствует, что ситуация растет в его пользу – кто-то отворачивается от Украины, кто-то не одобряет помощь.
По моему мнению, максимально идиотский "пессимизм" и "все пропало". Была статья, что "мы все проиграем" и так далее. Путин это чувствует, и хочет дополнительно послать импульс "я в позиции сильного", "вообще хотел на вас плевать", "сейчас убил Навального, завтра еще что-то выдам, и вы ничего мне не сделаете". Был в Брюсселе, почти все, с кем говорил, соглашаются, что это не случайно произошло в начале Мюнхенской конференции. Это такой месседж "я делаю все, что захочу",
– подчеркнул Владимир Милов.
Почему Навального отпустили за границу
20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением.
Соратники считают, что его отравили ядом в чае. Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Российские врачи заявляли, что он "нетранспортабельный", но через пару дней все же отпустили его на лечение в Германию.
По мнению Милова, Кремль отпустил Навального за границу, потому что была другая политическая ситуация. Путинские приспешники не до конца понимали все риски.
Далее начались массовые протесты в Беларуси, чего в России не ожидали. Они сильно повлияли и изменили отношение к оппозиционному движению. Его начали ограничивать и объявлять "экстремистским".
Кроме того, примерно в то же время Владимир Путин решил готовиться к так называемой "СВО" в Украине, а оппозиция ему была совсем не нужна, поэтому он сделал "зачистки".
О последних годах жизни Алексея Навального: кратко
- 2 сентября 2019 года правительство Германии заявило, что Навального отравили веществом группы "Новичок".
- 17 декабря 2019 года. Владимир Путин прокомментировал расследование журналистов о том, что его могли отравить сотрудники ФСБ. "Кому он нужен? Если бы хотели, довели бы до конца", – заявил глава Кремля.
- 17 января 2020 года после лечения Навальный с женой вернулся в Москву самолетом из Берлина. Сразу на паспортном контроле его задержали. В Федеральной службе исполнения наказаний задержание оппозиционера формально привязали к так называемому "делу "Ив Роше".
- 2 февраля 2021 года суд в Москве приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии.
- 28 февраля 2021 года Навального перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.
- 9 июня 2021 года российский суд запретил деятельность оппозиционных организаций "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального". Их признали "экстремистскими".
- 4 августа 2023 года Московский городской суд огласил приговор российскому оппозиционеру. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима по 6 статьям об "экстремизме".
- 16 февраля 2024 года Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о смерти Алексея Навального.