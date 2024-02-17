Реакция России на смерть Навального была приглушенной, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны прокомментировали реакцию России на смерть Алексея Навального. По мнению экспертов, эта реакция была приглушенной.

О смерти российского оппозиционера стало известно 16 февраля. До этого он находился в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

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В ISW оценили реакцию России на смерть Навального

Эксперты отметили, что в Федеральной службе исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что Навальный умер в колонии после того, как вышел на прогулку и почувствовал себя плохо.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков отметил, что Кремль, и лично Путин, ничего не знает о смерти Навального. Другие высокопоставленные российские чиновники выразили возмущение обвинениями в причастности Кремля к смерти Навального и призвали дождаться результатов расследования смерти и результатов вскрытия.

Россияне по всей стране возлагали цветы и проводили незначительные демонстрации у мемориалов политическим заключенным. Но российские правоохранительные органы в основном предотвратили разрастание демонстраций, а прокуратура Москвы предостерегла от участия в якобы запланированной большой демонстрации,

– объяснили в ISW.

Аналитики также отметили, что несколько российских ультранационалистических "военкоров" повторили линию Кремля, раскритиковав обвинения Запада в причастности России к смерти Навального.

В частности, один из российских милблогеров заявил, что смерть Навального "не имеет значения по сравнению с текущей ситуацией в Авдеевке", а другой милблогер утверждал, что для России было "серьезной ошибкой посадить Навального и позволить ему умереть там накануне президентских выборов в марте 2024 года".

Кроме того, так называемое Русское движение Стрелкова (Игоря Гиркина) выразило опасения, что смерть Навального может не оставить никого, кто бы возглавил внутреннее движение сопротивления, если Россия начнет войну непосредственно против западных государств. Жена Гиркина Мирослава Регинская выразила беспокойство за самого Гиркина, но утверждала, что с его здоровьем все в порядке.

Алексей Навальный умер в колонии