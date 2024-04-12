Где сейчас Резников: экс-министр обороны получил новое назначение

Экс-министр обороны Алексей Резников получил должность директора программ по безопасности и обороне в Украинском институте будущего (Ukrainian Institute for the Future).

Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски. Он также поделился совместным фото с Резниковым. В кадре также присутствует еще один соучредитель Безопасности и оборонных программ – Анатолий Амелин.

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Встречайте: новый директор "Безопасности и оборонных программ" Ukrainian Institute for the Future. Сейчас это наиболее актуальное направление и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваши идеи, мнения и сотрудничество. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии!

– написал он.

Отставка Резникова: как это было

5 сентября 2023 года Верховная Рада проголосовала за отставку Резникова, который накануне подал заявление спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

Вместо Алексея Резникова новым министром стал Рустем Умеров. Последний пообещал максимально цифровизировать процессы в ведомстве, внедрить единый реестр призывников.

В октябре 2023 года СМИ писали, что Алексея Резникова после отставки с должности министра обороны могут назначить послом в Великобритании. Однако сам экс-министр в интервью говорил, что не в курсе этого.

Впоследствии сообщалось, что с января 2024 года Резников возвращается к занятию адвокатской деятельностью. В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что Алексею Резникову восстановили право на занятие адвокатской деятельностью с 16 января на основании его заявления.

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