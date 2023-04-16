Это блеф, – министр обороны Резников прокомментировал ядерные угрозы России
Источник:La Razon
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит, что в войне против Украины Россия использует ядерное оружие. Он также ясно аргументировал свою позицию.
Как сказал Резников в интервью испанскому изданию, последнее испытание ядерного оружия Россия проводила еще в 1998 году в Казахстане.
Смотрите также В США стартуют масштабные учения по ядерному сдерживанию: связаны ли они с угрозами России
В этом контексте Резников поинтересовался, в каком состоянии "этот ядерный арсенал" страны-агрессорки. По словам министра обороны Украины, Китай и Индия "четко предупредили" Кремль, что ядерное оружие применять не следует.
Министр обороны Украины подчеркнул, что Россия в войне против Украины бомбит инфраструктуру, "поступает с мирными жителями, как с врагами", использует ракеты. Резников назвал возможное применение ядерного оружия "последней красной линией в мире".
И где бы они его использовали? Море, горы, города, первая линия?
– добавил он.
Ядерные угрозы России
- Ранее Кремль заявил, что собирается разместить ядерное оружие на границе Белоруссии с Польшей. До 1 июля в Белоруссии должны подготовить склады для хранения тактического ядерного оружия. Это заявление является ответом на сообщение Великобритании, которое планирует послать Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Очевидно, что за таким заявлением стоит желание руководства Кремля запугать мир.
- По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решением разместить в Беларуси ядерное оружие Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность. Кроме того, это свидетельствует о неудачная встреча с главой Китая Си Цзиньпинем.
- Впервые 29 марта на ядерный шантаж России отреагировал президент США Джозеф Байден и раскритиковал это решение.