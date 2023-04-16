Это блеф, – министр обороны Резников прокомментировал ядерные угрозы России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит, что в войне против Украины Россия использует ядерное оружие. Он также ясно аргументировал свою позицию.

Как сказал Резников в интервью испанскому изданию, последнее испытание ядерного оружия Россия проводила еще в 1998 году в Казахстане.

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В этом контексте Резников поинтересовался, в каком состоянии "этот ядерный арсенал" страны-агрессорки. По словам министра обороны Украины, Китай и Индия "четко предупредили" Кремль, что ядерное оружие применять не следует.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Россия в войне против Украины бомбит инфраструктуру, "поступает с мирными жителями, как с врагами", использует ракеты. Резников назвал возможное применение ядерного оружия "последней красной линией в мире".

И где бы они его использовали? Море, горы, города, первая линия?

– добавил он.

Ядерные угрозы России