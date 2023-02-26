Украина пока не получила Patriot: Резников рассказал, что может изменить ситуацию на фронте
Источник:La Repubblica
В конце декабря западные союзники сообщили о предоставлении нашему государству противовоздушных систем Patriot. Однако до сих пор Украина их не получила.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Все потому, что наши воины пока учатся их овладевать.
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Какое оружие изменит ситуацию на фронте
Они еще не передали их (ПВО Patriot – 24 Канал), но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им, мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard,
– объяснил министр.
Более того, Резников подчеркнул, что именно системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров, смогут изменить ситуацию на фронте. В частности, министр говорит о системах ПВО, таких как Iris-T, Patriot и NASAMS.
Какие страны присоединились к танковой коалиции
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в "танковую коалицию" входит 12 государств, однако, не всех из них сейчас можно называть. В некоторых государствах решения о передаче танков проходят внутренние процедуры одобрения.
- Министр заявил, что коалиция из 12 стран передаст Украине 120-140 танков.
- Заметим, что недавно коалицию присоединилась и Швеция. Министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон рассказал, что в парламенте растет поддержка, чтобы дополнительно предоставить Украине некоторые из 120 танков Leopard, которые есть у страны.
- Также Великобритания объявила о возможность предоставления Украине дополнительных Challenger 2. Это зависит от уровня угрозы и оборонных потребностей.
- Подробнее о танках, которые Украина получит от западных союзников, читайте в материале 24 Канала.