Украина пока не получила Patriot: Резников рассказал, что может изменить ситуацию на фронте

В конце декабря западные союзники сообщили о предоставлении нашему государству противовоздушных систем Patriot. Однако до сих пор Украина их не получила.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Все потому, что наши воины пока учатся их овладевать.

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Какое оружие изменит ситуацию на фронте

Они еще не передали их (ПВО Patriot – 24 Канал), но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им, мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard,

– объяснил министр.

Более того, Резников подчеркнул, что именно системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров, смогут изменить ситуацию на фронте. В частности, министр говорит о системах ПВО, таких как Iris-T, Patriot и NASAMS.

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