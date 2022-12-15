Теперь побеждаем Россию в воздухе, – Резников озвучил прогресс украинского ПВО

Украинским силам противовоздушной обороны удалось добиться прогресса в эффективности по сравнению с первым месяцем полномасштабной войны. Украинская ПВО сбивает 80% целей.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Украина побеждает Россию в воздухе. Свое заявление Резников сделал после того, как в небе над Киевщиной было сбито 13 дронов, которыми Россия пыталась атаковать Украину

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Эффективность систем ПВО Украины выросла с 50% до 80%

Он отметил, что эффективность систем ПВО Украины выросла с 50% в начале войны до 80% в декабре. Министр привел пример предварительных обстрелов 5 декабря, когда Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией.

По словам Резникова, Украина использовала комбинацию систем противовоздушной обороны, переданных ей партнерами, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов для борьбы с угрозой.

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