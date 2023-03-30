МиГи – это хорошо, но нужны современные самолеты: Резников объяснил, почему проблем с учебой не будет

Недавно Польша и Словакия объявили о предоставлении Украине советских истребителей МиГ-29. Однако этого недостаточно, чтобы защитить украинское небо.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отмечает, что самолеты МиГ-29 значительно усилят украинские Воздушные силы, но Украина все еще пытается убедить партнеров предоставить современные авиационные платформы.

Кстати говоря В Воздушных силах отметили весомый недостаток польских и словацких МиГ-29

Российские Су-35 имеют лучшие характеристики

Резников объяснил, что МиГ-29 имеет дальность видимости всего 60 километров со своими радиолокационными станциями (РЛС), а дальность стрельбы – всего 30 километров.

Современные российские самолеты Су-35 имеют радиус видимости более 200 километров и дальность стрельбы более 100 километров.

Поэтому нам нужны современные истребители, чтобы они стали частью наших систем ПВО. Поэтому мы сохраняем оптимизм и пытаемся говорить с нашими партнерами о том, что обучение пилотов нужно начинать уже сейчас, потому что это требует времени.

– говорит министр.

Он добавил, что также время было потрачено на артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, танки и системы ПВО, такие как NASAMS, Patriot и другие.

Обучение следует начать быстрее

Резников напомнил, что когда он впервые обсуждал системы Patriot с партнерами, ему повторяли, что это невозможно, ведь системы очень дорогие, а обучение займет год.

"Но потом было принято решение, и мы обнаружили, что обучение можно пройти через десять недель. Поэтому я абсолютно уверен, что в апреле у нас заработают первые системы Patriot", – подчеркнул чиновник.

По его словам, это означает, что наши пилоты могут начать обучение сразу и на современных истребителях. Резников добавил, что это необходимо сделать как можно быстрее.

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