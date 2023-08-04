Добавили к сроку: Навального приговорили к 19 годам особого режима

Российские СМИ сообщают, что оппозиционера Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Ему инкриминировали статью за "экстремизм".

Максимальный срок, который грозил Навальному по инкриминируемым ему обвинениям, составляет 20 лет лишения свободы.

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Навальному вынесли новый приговор

Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Навальному предъявлены обвинения по шести статьям:

о создании экстремистского сообщества,

призывы к экстремизму,

создание НКО, посягающей на права граждан,

финансирование экстремизма,

вовлечение несовершеннолетних в опасные действия и реабилитация нацизма.

После убийства Владлена Татарского в дело оппозиционера добавили статью об оправдании терроризма. Однако в этот раз ее не рассматривали.

В настоящее время Навальный уже находится в ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области по предыдущим обвинениям. В частности, оппозиционеру назначили 9 лет тюрьмы. Теперь политика переведут в другую колонию, где находятся особо опасные преступники и рецидивисты. Тюрьма, в которой будет Навальный, имеет жесткие условия:

В одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительной решеткой на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.

Без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет.

По территории колонии заключенные перемещаются в изогнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.

В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.

Навальный находился под арестом с января 2021 года. Его задержали сразу по прибытии из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".

Неоднозначная фигура оппозиционера