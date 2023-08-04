Добавили к сроку: Навального приговорили к 19 годам особого режима
Российские СМИ сообщают, что оппозиционера Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Ему инкриминировали статью за "экстремизм".
Максимальный срок, который грозил Навальному по инкриминируемым ему обвинениям, составляет 20 лет лишения свободы.
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Навальному вынесли новый приговор
Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Навальному предъявлены обвинения по шести статьям:
- о создании экстремистского сообщества,
- призывы к экстремизму,
- создание НКО, посягающей на права граждан,
- финансирование экстремизма,
- вовлечение несовершеннолетних в опасные действия и реабилитация нацизма.
После убийства Владлена Татарского в дело оппозиционера добавили статью об оправдании терроризма. Однако в этот раз ее не рассматривали.
В настоящее время Навальный уже находится в ИК-6 строгого режима в Мелехово Владимирской области по предыдущим обвинениям. В частности, оппозиционеру назначили 9 лет тюрьмы. Теперь политика переведут в другую колонию, где находятся особо опасные преступники и рецидивисты. Тюрьма, в которой будет Навальный, имеет жесткие условия:
- В одиночной камере или камере на 2-4 человека с постоянным светом и дополнительной решеткой на окнах и дверях. Переговариваться с сокамерниками нельзя.
- Без права переписки и свиданий в течение первых 10 лет.
- По территории колонии заключенные перемещаются в изогнутом положении с наручниками за спиной под конвоем из нескольких охранников.
- В условиях ограниченных прогулок в закрытом дворике.
Навальный находился под арестом с января 2021 года. Его задержали сразу по прибытии из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
Неоднозначная фигура оппозиционера
- Раньше Навальный говорил, что "Крым – не бутерброд" и его нельзя просто передать обратно. Впоследствии он начал говорить о референдуме в Крыму после нескольких лет пребывания полуострова в оккупации.
- Во время полномасштабного вторжения Навальный сменил риторику и начал заявлять, что Украина должна вернуть границы 1991 года.
- Фильм о Навальном победил на Оскаре-2023 как самый лучший документальный фильм. Тогда Украине не разрешили выступить. Зато семья оппозиционера провозгласила речь об "освобождении России".
- Навальный заявил, что террорист Гиркин является "политическим заключенным". Он утверждает, что поддержка ареста Стрелкова по статье "экстремизм" означает поддержку режима Путина.