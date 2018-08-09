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Алёна Шоптенко призналась, пойдет ли на проект "Танцы со звездами"

21 Читати новину українською
Танцы со звездами: Алёна Шоптенко будет участвовать в проекте
Танцы со звездами: Алёна Шоптенко будет участвовать в проекте / Соцсети

Пока идет звездный челлендж на участие в "Танцах со звездами", свое согласие обнародуют и другие участники проекта. Так, молодая мама Алёна Шоптенко призналась, что также будет причастна к созданию танцевального перфоменса.

Не прошло и 2 месяцев после родов Алёны Шоптенко, как хореограф анонсировала, что вернется на телеэкраны. Звезда примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами", первый выпуск которого зрители увидят 26 августа.

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"Ну вот теперь уже можно ответить на главный вопрос последнего месяца. Да, я буду участвовать в "Танцы со звездами", только на этот раз в качестве главного хореографа-постановщика. Вместе с парами и командой проекта мы сделаем все возможное, чтобы по- настоящему удивить вас потрясающими постановками", – призналась она.

К сообщению Алена Шоптенко добавила фото, на котором она позирует на фоне рекламы "Танцы со звездами". Хореограф одета в роскошное платье и обувь для танцев.

 

Напомним, что второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует 26 августа на канале 1+1. Звездными судьями шоу будут Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в проекте согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская, Павел Вишняков, Мишель Андраде, Николай Тищенко, Леся Никитюк и Злата Огневич.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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