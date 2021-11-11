Алкоголь в 14 раз превысил норму: в Черновцах пьяный водитель дважды въехал в дом

В Черновцах нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ дважды въехал в жилой дом. Благодаря своевременному обращению неравнодушных граждан мужчину удалось задержать.

Сообщение о ДТП на улице Небесной Сотни поступило 10 ноября около 16:00. В считанные минуты патрульные полицейские прибыли на место происшествия, где зафиксировали факт аварии.

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Водитель транспортного средства ВАЗ не справился с управлением и дважды допустил наезд на дом,

– отметили правоохранители.

В ходе общения они заметили, что у мужчины присутствуют характерные признаки алкогольного опьянения. Проведенная проверка показала положительный результат – 2,95 промилле,

Это более чем в 14 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

Патрульные составили на водителя административные материалы, а транспорт эвакуировали на арестплощадку.

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