Эта неделя чрезвычайно важна, – в ОП сказали, чего ждать Украине

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, сейчас "критически важно" предоставить летальную помощь Украине. Он добавил, лучше "послать в Украину пули, чем американских ребят". Пакеты помощи украинскому государству и Израилю планируют вынести на голосование 20 апреля. Между тем в Офисе Президента Украины убеждены, что за помощь проголосуют в любом случае.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что изменение риторики Джонсона свидетельствует о понимании, что такое репутационные потери, которые понесут Соединенные Штаты Америки, если оставят Украину один на один с Россией. Он добавил, что это очень хороший признак. Отметим, что спикер Палаты представителей США сказал, что Путин может "маршировать по Европе", если ему это позволят сделать.

К теме Новый план Трампа – Джонсона: что задумали в США и получит ли Украина 60 миллиардов помощи

В феврале Сенат США поддержал законопроект о международной помощи. Проект документа предусматривает более 95 миллиардов долларов для трех стран – Украины, Израиля и Тайваня. Более 60 миллиардов из них – предназначалось для Украины. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал этот законопроект и дал понять, что не вынесет его на голосование.

"Я считаю, что все же за помощь в любом случае проголосуют. На этой неделе для нас есть несколько важных составляющих, которые абсолютно точно меняют понимание и войны в Украине, и что такое Россия, и почему она должна однозначно проиграть войну", – подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОПУ добавил, что прежде всего – это атака Ирана на Израиль. Она доказала, что технологическое преимущество стран Запада является фундаментальным. То есть небо можно закрыть, а гуманитарную катастрофу, которая 17 апреля была в Чернигове, а 18 – в Днепре, можно остановить. На этом фоне, считает Подоляк, очевидно изменение риторики глобальной медийной и экспертной среды.

Россия 17 апреля ударила ракетами по Чернигову. В результате этого погибли 18 человек, еще 78 – ранены. 18 апреля оккупанты атаковали Днепровский район Днепропетровской области. Поврежден инфраструктурный объект и предприятие. Пострадали двое мужчин.

"Почему Израиль можно закрыть – и это справедливо, более того, можно "обнулить" репутацию Ирана? Ведь сейчас Иран выглядит ничтожно. Тогда вопрос, почему нельзя окончательно "обнулить" репутацию России? Потому что это совсем не выглядит так, что Россия является "непобедимой страной", с которой надо бояться идти на конфликт, которую надо слушать, поддаваться ее шантажу и т.д.", – сказал советник председателя ОПУ.

Для этого, убежден Михаил Подоляк, надо сделать три вещи. Во-первых, осознать, что технологически закрыть небо над Украиной можно. Это существенно будет влиять на ход войны. То есть так не будет геноцидного компонента и Россия не будет иметь аргументов для продолжения дополнительного шантажа.

Во-вторых, отметил советник председателя ОПУ, не может быть такого, что страна-лидер как США отходит в сторону и говорит, что "60 миллиардов – это очень дорого, чтобы помочь выиграть войну против России". Поэтому, мол, "мы будем лучше смотреть, как их убивают". Это выглядело бы странно с репутационной стороны.

Абсолютно понятно, что США пойдут на выделение помощи. В-третьих, абсолютно не имеет смысла больше обращать внимание на потуги таких стран как Иран, Россия, которые говорят, что "сейчас начнут Третью мировую войну и всех поставят на колени". Нет, они технологически крайне отсталые,

– подчеркнул Подоляк.

Война технологиями

Иран и Россия имеют большое количество ресурса. Впрочем, против этого можно работать не людьми. Говорится о пакете помощи. Против отсталой страны, которая использует людей, надо воевать технологиями. Стране-агрессору безразлично на своих людей, однако Украина должна использовать технологии.

В частности, дальнобойное оружие, ракеты к HIMARS, ракеты ATACMS и системы противоракетной обороны. А также – тактическую авиацию, дроны и снаряды в большом количестве. Именно технологии позволят на большом расстоянии уничтожать весь примитивный ресурс россиян.

"Мне кажется, что существенное изменение диспозиции в глобальном политическом пространстве явно происходит. Немножко надо дожать. Президент Украины активно пробует это сделать", – сказал советник председателя ОПУ.

Пассивная защита

Смотрите полное интервью советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка на ютубе 24 Канала в 18:00. Не пропустите!

Владимир Зеленский инициировал заседание Совета Украины – НАТО. По словам Михаила Подоляка, глава государства хочет задать вопрос, как так происходит, что технологически есть инструменты, которые позволяют закрыть гражданское население, однако Украина не может их использовать.

Атака Ирана на Израиль показала, что есть системы пассивной защиты воздушного пространства над территорией страны, а не атаки территории агрессора. Украина же просит организовать по крайней мере пассивную защиту, чтобы не страдали гражданские. А все, что касается необходимости уничтожить военные возможности России, то украинское государство, отмечает советник председателя ОПУ, само с этим справится, если будет соответствующий комплект оружия.

Мне кажется, что диспозиция Украины сегодня идеально укладывается в концепцию справедливого мира. Заявления Джонсона говорят о том, что надо все же не прятаться от проблематики, которая есть. Она звучит так: или доминируют правила и демократии, или доминируют автаркии и позиция силы,

– сказал Михаил Подоляк.

Американская помощь для Украины: что известно