Американские военные убили организатора терактов "ИГИЛ" в Афганистане

Военные США нанесли удар с беспилотника по члену "Исламского государства" в Афганистане. Известно, что он участвовал в планировании следующих терактов.

Детали удара США

Удар нанесли в провинции Нангархар, что к востоку от Кабула и на границе с Пакистаном. Об этом заявили в Центральном командовании США.

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Неизвестно, участвовал ли "планировщик" в организации теракта 26 августа, однако он разрабатывал следующие преступления.

Террорист ехал в машине с сообщником во время удара, который нанесли беспилотником MQ-9 Reaper с использованием боеприпасов, выбранных для точности и минимизации жертв среди гражданского населения,

– говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

В результате атаки "планировщик ""ИГИЛ" погиб, а жертв среди гражданского населения нет.

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