В американском Питтсбурге обрушился мост – за несколько часов до приезда Байдена

В американском городе Питтсбург произошел обвал автомобильного моста. Опасный инцидент произошел всего за несколько часов до того, как в город должен был прибыть президент Джо Байден.

Как сообщают СМИ, Байден должен был осмотреть местную инфраструктуру и рассказать о законопроекте О мерах для ее улучшения. Мост обрушился возле парка Фрик.

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На мосту были несколько автомобилей

Во время инцидента на мосту было несколько автомобилей. Транспортные средства завалило дорожным полотном. Наиболее рискованная ситуация случилось с автобусом. Он просто свисал над пропастью, при этом в воздухе был слышен запах газа. Спасатели создали живую цепь, чтобы вытащить людей из автобуса.

О пострадавших неизвестно

По официальной информации, жертв нет, однако десять человек получили незначительные ранения. Три человека доставили в больницу. Об аварии уже сообщили главе Белого дома. Местные власти находятся на постоянной связи с администрацией Джо Байдена.

Обратите внимание! Причиной обвала стала утечка газа.

Смотрите фото обрушения моста / Фото из соцсетей:

Смотрите видео из Питтсбурга:

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