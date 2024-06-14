В российском Ямале потерпел катастрофу российский пассажирский Ан-26-100. Вражеский самолет не дотянул до взлетной полосы около километра.

Российский самолет местной авиакомпании "ЮтЭйр" упал вблизи аэродрома "Утренний". Пропагандистские СМИ пишут, что в результате аварии пострадали три россиянина, передает 24 Канал.

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Не упал, а "жестко приземлился"

Вражеский самолет-неудачник совершал рейс из аэропорта Сабетта. Несмотря на то, что между аэропортами было около 100 километров, российский самолет не справился с таким расстоянием. Российские пропагандисты сразу же в свойственном им стиле назвали авиакатастрофу "жесткой посадкой".

Вражеская жестянка упала посреди поля / Фото росСМИ

РосСМИ говорят, что на борту самолета было 36 пассажиров и пять членов экипажа. В 15:40 по местному времени во время захода на посадку, на расстоянии трех километров от аэропорта "Утренний", Ан-26 неожиданно исчез с радаров. Вскоре выяснилось, что самолет упал на снежное поле, не долетев всего 1 километр до взлетно-посадочной полосы.

Самолет разломился пополам / Фото росСМИ

Все члены экипажа и россияне, которые сидели в салоне самолета остались живы. Командир самолета, второй пилот и одна пассажирка получили ушибы. Россияне жалуются, что их Ан-26 сделал "жесткую посадку" из-за плохих метеоусловий.

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