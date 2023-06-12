Конкурируют между собой, – аналитик развеял враждебное ИПСО о якобы снабжении Китаем оружия в Россию

В сети распространяется информация о якобы поставках Китаем в Россию бронеавтомобилей, которые будут использоваться для войны. По всей вероятности, это часть российской информационно-психологической операции.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, Китай может быть заинтересован в заморозке конфликта, остановке войны, но точно не в поддержке.

Смотрите также "Казахстан вступает в войну против Украины": Россия разгоняет новую ИПСО

Обе страны претендуют на первенство в Евразии

Клочок считает, что Китай и Россия не являются партнерами, скорее врагами. Обе страны серьезно конкурируют за господство на Евразийском континенте.

"То, что чиновники из обеих стран регулярно наведываются с визитами еще ничего не означает. То, что они торгуют между собой, тоже не является признаком серьезного сотрудничества. Как две империи могут мириться между собой? Это по определению невозможно", – считает Клочок.

Китай не рискнет из-за санкций

В отношениях между собой страны в первую очередь преследуют собственные интересы. Открытая поставка оружия и военной техники России будет означать для Китая серьезные санкции от США и Европы. Но Пекин не согласится на это, ведь никогда не рискнет торговыми связями с западным миром.

Клочко считает публикацию видео с якобы направляющейся в Россию китайской техникой очередным ИПСО врага.

"На сегодня мы имеем лишь факты поставок товаров двойного назначения из Китая в Россию. Однако этот вопрос на контроле в ЕС, который рассматривает возможность наложения санкций на компании, которые причастны к этому", – добавил аналитик.

Что известно о возможном снабжении Китаем военной техники в Россию.