Украина больше не прислушивается к глупым советам: интервью Андерса Ослунда о нарастании кризиса в России и изменении роли США

В подробном интервью известный шведский экономист и ведущий эксперт по Восточной Европе Андерс Ослунд анализирует глубокую дестабилизацию внутри путинского режима, топливный кризис в России и изменение геополитических балансов. **Главным эксклюзивом выпуска является заявление Ослунда о том, что из-за успешных ударов ВСУ по российским НПЗ производство бензина в РФ упало на 28%, что вынудило Кремль унизительно просить о топливной помощи у Казахстана под видом "гуманитарной помощи"** (это свидетельствует о реальной эффективности украинской стратегии переноса войны на территорию агрессора и критическом состоянии российского тыла). Также обсуждаются диверсии РФ в Европе, ситуация в оккупированном Крыму и паранойя российского диктатора, который окружил свои резиденции системами ПВО "Панцирь".

Известный шведский экономист и эксперт по Восточной Европе Андерс Ослунд дал интервью журналистке 24 Канала Софии Назаренко.

Ослунд констатировал глубокую дестабилизацию внутри путинского режима и изменения геополитических балансов. Эксперт заявил, что считает топливный кризис в России признаком деградации государства-агрессора, а также похвалил Украину за то, что она нашла действительно слабое место у россиян.

По словам эксперта, последние новости из России свидетельствуют о реальной эффективности украинской стратегии переноса войны на территорию агрессора и о критическом состоянии российского тыла.

Андерс Ослунд дал интервью на английском языке в видеоформате. 24 Канал перевел его и публикует в текстовом варианте.

Угроза провокаций на территории Польши

Появились сообщения от издания The Telegraph и польских СМИ со ссылкой на источники в сфере безопасности о том, что Россия может готовить вооруженную провокацию на территории Польши. Цель – проверить решимость НАТО и попытаться сократить западную военную помощь Украине. Вашингтон якобы предупредил Варшаву о нескольких возможных сценариях, включая удары беспилотников или ракет по критической инфраструктуре, либо ограниченное вторжение российских или белорусских сил в Польшу из Беларуси или Калининградской области. Как вы считаете, обладает ли Россия сейчас реальным военным потенциалом и ресурсами для проведения такой операции?

Сейчас для этого не требуется много ресурсов или большого потенциала. За последние два года польская разведка зафиксировала и обнародовала 69 различных случаев саботажа, совершенных в Польше лицами, которые, вероятно, связаны с Россией. Так что это стандартные процедуры для Кремля.

Самый серьезный случай произошел, когда россияне взорвали железную дорогу в одном месте, и, к счастью, поезд, который туда направлялся, успели вовремя остановить, иначе это могло бы привести к масштабной железнодорожной катастрофе. Поэтому мы просто должны осознать, что Россия сейчас осуществляет все виды саботажа во многих западных странах.

Но считаете ли вы, что такой саботаж действительно может повлиять на западную поддержку Украины?

Нет, я не думаю, что это возможно. Я считаю, что люди просто приходят в ярость, когда видят такие вещи.

Например, газета The Daily Beast много лет назад писала, что в Великобритании было зафиксировано 15 случаев вероятных убийств, совершенных российской разведкой, включая Бориса Березовского и нескольких его близких соратников.

И ничего не было сделано – полиция или политики в Великобритании просто скрыли это. Только когда Александр Литвиненко был жестоко убит радиоактивным веществом, а его вдова подняла шум, они фактически признали, что это было убийство.

Суть в том, что Западу нужно проснуться. Когда я был в Эстонии в прошлом году, представители местной разведки рассказали мне, что они поймали 20 российских диверсантов и приговорили их к тюремному заключению. Что делают эстонцы? Во-первых, они приравняли эти диверсионные действия к реальным тяжким преступлениям, назначают за них длительные сроки лишения свободы, реально сажают людей за решетку и, наконец, создают вокруг этого большой информационный резонанс.

У большинства стран нет адекватного законодательства, они не применяют даже те ограниченные законы, которые у них есть, и замалчивают саботаж, происходящий на их территории. Польша и Эстония поступают правильно – они создают резонанс.

Андерс Ослунд о внутреннем кризисе в РФ – смотрите видео:

Военные учения России и реальная обстановка в Крыму

Давайте также поговорим о Крыме, где украинские удары по российской военной инфраструктуре продолжаются постоянно. В то же время новые отчеты свидетельствуют о том, что Москва готовится к потенциальной украинской высадке на оккупированном полуострове. Согласно расследованию издания The Insider, российские военные аналитики недавно провели симуляционную военную игру под названием "Крымский тревожный звонок". Учения были сосредоточены именно на обороне Крыма от массированного украинского штурма с применением беспилотников и дальнобойного оружия. Что на самом деле сейчас происходит в Крыму? Россия действительно готовится ко вторжению украинских сил или это просто стандартное военное планирование?

Я не думаю, что стоит уделять слишком много внимания российскому планированию на случай непредвиденных обстоятельств. На протяжении всей Холодной войны Советский Союз отрабатывал вторжение в различные западные страны, которое, к счастью, так и не произошло. Мы делаем то же самое сейчас в отношении стран Балтии и Польши. Это стандартные военные планы.

Но важны две другие вещи. Первая – это то, что Украина сейчас очень успешно перерезает линии снабжения в Крым, и это имеет реальные последствия. Вторая – мы видим, что россияне покидают Крым.

Я не могу судить, в каких масштабах, но на данный момент вполне разумно оставлять Керченский мост открытым, чтобы люди, не желающие стать военнопленными, могли вовремя выехать из Крыма.

На мой взгляд, Украина сейчас действует великолепно, и украинцы очень мудры, что не создают слишком много шума вокруг своих достижений.

Перекрытие Крыма, а затем оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей лишает пребывание там россиян всякого смысла, и тогда России лучше уйти. Когда это произойдет, я думаю, что сам Путин окажется в очень шатком политическом положении.

Годами Кремль преподносил аннексию и оккупацию Крыма как величайшую историческую победу. Сегодня же полуостров сталкивается с крахом туристического сезона, топливным кризисом и постоянными авиаударами со стороны Украины. Что это означает для путинского режима? Может ли нынешняя ситуация в Крыму представлять серьезную угрозу для политического выживания Путина?

Да, я думаю, что это может нанести серьезный политический ущерб Путину. Мы сейчас видим столько событий, происходящих в Кремле. Только подумайте о людях, которые исчезли с высших постов за последние два года.

Сергей Шойгу был отстранен, а после этого четверо его заместителей министра обороны были привлечены к уголовной ответственности и получили длительные сроки лишения свободы за коррупцию.

Николай Патрушев, давний близкий друг Путина и советник по национальной безопасности, фактически исчез, уйдя на почетную пенсию. Сергей Иванов, который на несколько месяцев моложе Путина, также генерал КГБ из Санкт-Петербурга, как и Патрушев, только что скончался. И в типичном кремлевском стиле не было объявлено, как именно он умер.

Мы также видим, что исчезли два главных помощника Аркадия Ротенберга, одного из ближайших друзей Путина. Роман Старовойт прошлым летом был уволен с поста министра транспорта, ушел в лес и застрелился. Теперь Махов, один из ближайших людей Ротенберга, арестован за коррупцию.

А один из близких друзей Путина из криминального мира Санкт-Петербурга и тамбовской группировки Илья Трабер две недели назад был арестован за одно из многих убийств, которые он якобы совершил. Это серьезные вещи.

И, конечно, Дмитрий Козак, один из ближайших к Путину людей из Санкт-Петербурга, в прошлом году ушел в отставку из администрации президента – он считался одним из топ-чиновников, выступавших против вторжения Путина в Украину.

Все это выглядит совершенно нестабильно. Мы не знаем достаточно, чтобы сказать, какие именно группировки там формируются, но это свидетельствует о том, что происходит много процессов.

Кроме того, за последние два года украинцы, вероятно, ликвидировали четырех российских генералов в Москве, а многие топ-бизнесмены выпали из окон. Это выглядит очень шатко.

Вы наверняка видели кадры украинских ударов по объектам в РФ. Известно, что это огромная проблема для российского руководства, поскольку вся противовоздушная оборона, по данным СМИ, сейчас стянута для прикрытия дворцов Путина. Считаете ли вы, что Путин действительно напуган?

Абсолютно. Мы давно знаем от российской следственной группы "Проект" и ранее от группы Навального, что Путин живет в трех дворцах: Валдае, Ново-Огарево и Сочи. В каждом из них он находится в одинаковом глубоком бункере, способном выдержать ядерный удар.

Между этими тремя дворцами он передвигается в бронированном поезде. У него есть три вагона, которые должным образом бронированы, а также он построил для себя закрытые бронированные железнодорожные станции во всех трех местах.

И теперь мы слышим, что Путин мобилизовал российскую ПВО "Панцирь" специально вокруг своих трех резиденций. Это просто абсурдная паранойя, которая, вероятно, имеет под собой основания.

Мы также слышим, что Путин на самом деле не встречается со своими советниками. Они консультируют его по документам, реальных встреч с Путиным очень мало. Большую часть времени он проводит со своей семьей и охранниками, которым затем дают неоправданно высокие должности просто потому, что они проводят много времени вместе с диктатором.

Это выглядит совершенно дисфункционально и означает, что у Путина нет нормального человеческого контакта с людьми за пределами очень узкого круга.

Дефицит топлива и импорт из Индии и Казахстана

Давайте также поговорим о топливном кризисе в России. Reuters сообщает, что Россия сейчас импортирует бензин из Индии и запрашивает у Казахстана 50 000 тонн топлива. Очень интересно, что топливо из Казахстана будет маркироваться как "гуманитарная помощь" для России. Является ли эта формулировка окончательным доказательством того, что Путин спровоцировал внутренний кризис в России? И насколько разрушительным для Кремля является получение такой "гуманитарной помощи"?

Конечно, это довольно разрушительно, и это также стоит денег. Сначала Казахстан отказался поставлять топливо в Россию. Транспортировка бензина или дизеля из Индии займет недели, так что это тоже непростая задача.

Пока не совсем понятно, каким образом бензин может транспортироваться из Индии в Россию, учитывая действия Запада против российского теневого флота – вспомните, что делают Швеция, Великобритания и Франция.

Мы также видели, что Украина разбомбила ряд танкеров российского теневого флота в Черном море. В Балтийском море этого пока не произошло, но я предполагаю, что это впереди. Я не думаю, что кто-то вокруг Черного моря, кроме России, будет протестовать против таких действий.

Сергей Вакуленко в Берлине в "Центре Карнеги" только что заявил, что 28% производства бензина в России остановлено из-за украинских бомбардировок нефтеперерабатывающих заводов. Так что это чрезвычайно эффективно.

Мы все смотрим эти видео в сети, где в основном российские женщины среднего класса жалуются на то, как это несправедливо, что они ничего не сделали, а теперь не могут купить бензин.

Вряд ли кто-то из них осмелится сказать, что хочет вывода войск РФ из Крыма – кажется, эта мысль им даже не приходит в голову, но это выглядит как начало серьезного изменения сознания в России, когда люди начинают выступать против войны гораздо активнее, чем раньше.

Как этот внутренний дефицит топлива и топливный кризис фактически влияют на военные операции России и ее способность удерживать линию фронта?

Я не военный эксперт, но очевидно, что когда сгорает столько бензина и взрывается столько цистерн, у военных должны возникать проблемы с топливом.

В Крыму мы видели, как оккупационный губернатор Сергей Аксенов объявил, что гражданским больше не будут выдавать бензин, и что все топливо должно быть сконцентрировано для военных и официальных нужд.

Так что эффект однозначно есть, и я думаю, что это будет очень серьезно, потому что расстояния в России и Украине, как вы знаете, огромны.

Террористические удары РФ и позиция Дональда Трампа

Недавно произошел очередной смертоносный российский удар по Киеву и другим украинским городам, забравший много жизней. После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать усиливать давление на Украину для достижения своих целей. Могут ли такие удары по жилым домам и убийства мирных жителей помочь России достичь каких-либо стратегических или военных целей?

Во-первых, позвольте сказать, что то, что делает Россия, – это действительно ужасно.

Если бы существовала справедливость, Россия была бы признана государством-террористом. Мои соболезнования всем украинцам, которые потеряли близких или были ранены в результате этих бомбардировок. Это ужасные террористические атаки.

И что я нахожу действительно отвратительным, так это то, что администрация Трампа никоим образом и никогда не протестовала против террористических бомбардировок России, потому что очевидно, что Трамп поддерживает Путина.

Но сейчас поддержка Трампа для Путина пошатнулась, потому что он не хочет поддерживать неудачника. А то, что Путин – неудачник, совершенно очевидно. Путин проигрывает, и именно в этом заключаются симпатии Трампа – он не любит тех, кто проигрывает.

Ожидаете ли вы, что Кремль может вернуться за стол переговоров в ближайшее время, особенно с американской делегацией?

Я живу в Вашингтоне, даже если много путешествую, и общие разговоры в Вашингтоне сводятся к тому, что никто сейчас не проводит последовательной политики в отношении России или Украины. А та скудная политика в отношении России, которая существует, – это дикие заявления полуграмотного президента Трампа, который абсолютно ничего не знает, но крайне эмоционален.

Трамп не может назначить посла в Украину или Россию, потому что для этого ему нужно иметь сформированную политику. Если вы сегодня спросите в Государственном департаменте у соответствующих людей, они скажут: "У нас нет никакой политики в отношении России или Украины", а Совет национальной безопасности США вряд ли вообще существует. Марко Рубио проводит определенную политику, но мы не совсем знаем, какую, и он в основном сидит в Белом доме, оставляя Госдепартамент своему заместителю. Поэтому США просто выпали из процесса.

Кроме того, у нас есть два полных дилетанта – Уиткофф и Кушнер, которые думают, что могут провернуть какой-то крупный бизнес в России; очевидно, они ищут какие-то крупные газовые сделки, но это не материализуется.

Это невероятная смесь коррупции, невежества и некомпетентности, которую представляет нынешняя американская администрация.

Но положительным моментом является то, что Украина больше не зависит от этого хаоса. Поскольку США не оказывали Украине никакой существенной поддержки – ни оружия, ни финансов, ни дипломатической поддержки с тех пор, как Трамп стал президентом в январе прошлого года, Украина больше не слушает США.

Она не слушает глупых советов о том, что нельзя бомбить российские нефтяные объекты, которые администрация Байдена бессмысленно давала Украине. Теперь Украина действует гораздо лучше, потому что может действовать независимо.

Европейцы не налагают таких ограничений на Украину и в целом сейчас усилили свою финансовую поддержку.

Конечно, есть вещи, которых у европейцев не хватает – в частности, мощной противовоздушной обороны от баллистических ракет, и это большой пробел в украинской обороне, о чем говорит и сам президент Зеленский.

Европа не может предложить здесь многого, хотя должна предлагать больше. Разные страны хотят сохранить ракеты Patriot для собственной обороны, что, на мой взгляд, неоправданно и неразумно.

Эти ракеты Patriot были бы гораздо полезнее для безопасности самих этих стран, если бы украинцам разрешили использовать их против российских атак на подступах. Россия сосредотачивается на баллистических ударах, пока Украина не имеет надлежащей защиты, но это не выигрышная стратегия для Кремля.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.