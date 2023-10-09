Зеленский сменил командующего Силами теробороны: кто возглавил ТрО

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Зеленский уволил с этой должности Игоря Танцура.

Новым командующим Силами ТрО стал генерал-майор Анатолий Баргилевич. В понедельник, 9 октября, на сайте Офиса Президента появился указ №679, в котором говорится о назначении Баргилевича, информирует 24 Канал.

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Баргилевич стал командующим Силами теробороны

Другим указом №678 Зеленский уволил с этой должности Игоря Танцюру.

Анатолий Баргилевич был фактически первым командующим Территориальной обороны, еще в составе Сухопутных войск ВСУ, который начал создавать и развивать мощную систему войск ТрО еще до полномасштабного вторжения.

В начале большой агрессии России – один из немногих генералов кто не в кабинете, а с оружием в руках возглавил оборону важнейшего сектора №1 обороны Киева на Гостомельском направлении. Во главе группировки, основу которой составляли подразделения ТрО не допустил захвата столицы с востока.

Что известно об Анатолии Баргилевиче: смотрите видео

Почти полтора года возглавлял штаб оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", войска которой провели ряд выдающихся военных операций в частности Харьковское наступление.

Баргилевич ранее являлся заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году Баргилевича наградили орденом Даниила Галицкого "за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга".

Танцюра был командующим теробороны более года

Первым главой Сил теробороны президент назначил боевого генерала Юрия Галушкина. В мае 2022 года его заменил Игорь Танцюра.

Российские военные пытались убить Игоря Танцюру во время поездки в Бахмут. Информацию подтвердил командир 127 бригады ТрО Роман Грищенко.

Информацию якобы о "ликвидации" Танцюры распространял бывший вожак вагнеровцев Евгений Пригожин, вроде бы погибший в конце лета.

Тогда в Институте изучения войны заявляли, что соответствующими фейками российские ультранационалисты пытаются презентовать любые российские операции как задержку потенциального украинского контрнаступления.