В DeepState писали, что Россия оккупировала Андреевку в Сумской области: военные ответили, правда ли это
- Андреевка в Сумской области остается под контролем ВСУ.
- Военные опровергли информацию о ее оккупации Россией.
Россияне не оставляют попытки захватить украинские земли. В частности, враг активизировался на северо-востоке Украины. Аналитики утверждали, что в Сумской области вражеские войска якобы оккупировали село Андреевка.
Об этом свидетельствуют обновленные данные от DeepState, детали передает 24 Канал.
Какова ситуация на Сумщине?
Аналитики проинформировали, что вражеская армия якобы смогла оккупировать населенный пункт Андреевка Хотинской общины в Сумской области.
Отметим, что еще 5 января представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный сообщал Суспильному, что село находилось под контролем ВСУ.
Впоследствии в Центре коммуникаций группировка войск "Курск" опровергли информацию ресурса об оккупации населенного пункта. Андреевка остается под контролем ВСУ, заверили военные.
Официально и со всей ответственностью извещаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Так что ни о какой их оккупации и речи не может быть,
– отметили в сообщении.
Кроме того, российские оккупационные войска дистанционно минируют село Грабовское в Сумской области. По данным местных источников, враг пытается превратить Грабовское в укрепленный форпост. Для этого активно применяются FPV-дроны, которыми осуществляются разведка, сброс боеприпасов и дистанционное минирование территории вокруг села.
Главные новости с фронта
На Харьковщине ВСУ продолжают зачистку Купянска от российских оккупантов. В городе осталось менее сотни врагов, которые в основном прячутся в подвалах и изолированы.
В конце декабря 2025-го бойцы подразделения "Братство" (ГУР МОУ) провели успешный глубокий рейд на Запорожском направлении в районе Каховского водохранилища. Пленные оккупанты предоставили важные данные об уязвимых местах вражеской обороны.
Силы специальных операций ВСУ нанесли точные удары FPV-дронами по объектам оккупантов в Донецкой области: уничтожен логистический склад в Селидово, склад боеприпасов в Горном и пункты управления БпЛА в Покровском районе.