В DeepState писали, что Россия оккупировала Андреевку в Сумской области: военные ответили, правда ли это

Россияне не оставляют попытки захватить украинские земли. В частности, враг активизировался на северо-востоке Украины. Аналитики утверждали, что в Сумской области вражеские войска якобы оккупировали село Андреевка.

Об этом свидетельствуют обновленные данные от DeepState, детали передает 24 Канал.

Какова ситуация на Сумщине?

Аналитики проинформировали, что вражеская армия якобы смогла оккупировать населенный пункт Андреевка Хотинской общины в Сумской области.

Отметим, что еще 5 января представитель группировки войск "Курск" Александр Неизвестный сообщал Суспильному, что село находилось под контролем ВСУ.

Впоследствии в Центре коммуникаций группировка войск "Курск" опровергли информацию ресурса об оккупации населенного пункта. Андреевка остается под контролем ВСУ, заверили военные.

Официально и со всей ответственностью извещаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Так что ни о какой их оккупации и речи не может быть,

– отметили в сообщении.

Кроме того, российские оккупационные войска дистанционно минируют село Грабовское в Сумской области. По данным местных источников, враг пытается превратить Грабовское в укрепленный форпост. Для этого активно применяются FPV-дроны, которыми осуществляются разведка, сброс боеприпасов и дистанционное минирование территории вокруг села.

