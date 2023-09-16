Большинство россиян, которые были в Андреевке, погибли, а часть – сбежала, – 3 штурмовая бригада
Украинские военные 15 сентября освободили село Андреевка в Донецкой области. Во время освобождения этого населенного пункта большинство россиян погибли, а еще часть позорно скрылась.
Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Он также отмечал, что от села уже почти ничего не осталось, передает 24 Канал.
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Россиян выгнали из Андреевки украинские защитники
Бородин рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении, в частности вблизи населенного пункта Андреевка, стабилизируется, а наши защитники закрепляются на новых позициях.
Он также отметил, что во время штурмовых действий главный элемент не только сами штурмы, но и закрепление. Поэтому украинские военные делают все, чтобы удержать эти позиции.
Это две важные операции. Вот сейчас это закрепление, удержание, подготовка позиций. Потому что подход к формированию и построению позиций у нас и у врага существенно отличается,
– сказал он.
Он также подчеркнул, что большинство российских солдат, удерживавших Андреевку, погибли во время штурма населенного пункта нашими военными. В то же время части захватчиков все же удалось скрыться из-под прицельного огня нашей армии.
Напоследок Бородин подчеркнул, что от населенного пункта уже ничего не осталось. По его словам, о расположении Андреевки сейчас напоминает разве что название.
Что известно об освобождении Андреевки в Донецкой области
- Утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки к югу от Бахмута. Этому предшествовали тяжелые бои с русскими оккупантами.
- В ходе освобождения Андреевки в Донецкой области Силам обороны удалось почти полностью ликвидировать 72 отдельную мотострелковую бригаду российской армии. В частности, ВСУ уничтожили почти всю пехоту врага и лишили россиян техники.
- Стоит отметить, что от самого населенного пункта после тяжелых боев осталось только руины. Пресс-офицер 3 штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что сейчас там невозможно установить украинский флаг, поскольку просто нет ни одного уцелевшего здания.