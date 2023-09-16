Большинство россиян, которые были в Андреевке, погибли, а часть – сбежала, – 3 штурмовая бригада

Украинские военные 15 сентября освободили село Андреевка в Донецкой области. Во время освобождения этого населенного пункта большинство россиян погибли, а еще часть позорно скрылась.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин. Он также отмечал, что от села уже почти ничего не осталось, передает 24 Канал.

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Россиян выгнали из Андреевки украинские защитники

Бородин рассказал, что ситуация на Бахмутском направлении, в частности вблизи населенного пункта Андреевка, стабилизируется, а наши защитники закрепляются на новых позициях.

Он также отметил, что во время штурмовых действий главный элемент не только сами штурмы, но и закрепление. Поэтому украинские военные делают все, чтобы удержать эти позиции.

Это две важные операции. Вот сейчас это закрепление, удержание, подготовка позиций. Потому что подход к формированию и построению позиций у нас и у врага существенно отличается,

– сказал он.

Он также подчеркнул, что большинство российских солдат, удерживавших Андреевку, погибли во время штурма населенного пункта нашими военными. В то же время части захватчиков все же удалось скрыться из-под прицельного огня нашей армии.

Напоследок Бородин подчеркнул, что от населенного пункта уже ничего не осталось. По его словам, о расположении Андреевки сейчас напоминает разве что название.

Что известно об освобождении Андреевки в Донецкой области