С приходом Белоусова: Россия начинает период экономики войны на истощение

В России новый министр обороны – экономист Андрей Белоусов. Теперь отрасли, которые будут обеспечивать российский ВПК, будут иметь приоритетное значение.

Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что вся экономика страны-агрессора сосредотачивается на существовании этих приоритетных отраслей. Все основные ресурсы россияне сосредоточат на этом направлении. Отметим, что Белоусова назначили 12 мая.

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"Это – экономика войны на истощение. Приход сейчас на должность главы оборонного ведомства человека, который не является кадровым военным, который в лучшем случае имеет военную кафедру, свидетельствует о коренном переформатировании тех процессов, которые, по мнению Путина, должны происходить в оборонном ведомстве", – отметил Пендзин.

Что это означает для Украины

Это означает модель существования России – как СССР в последние десятилетия. Говорится о модели гонки вооружения и наращивания военной силы. А для Украины – это война вдолгую. Это создает очень серьезные вызовы для украинской экономической модели. Она должна перестраиваться относительно приоритетов – сохранения страны и работы на ВСУ.

С очень быстрой войны, как думали себе россияне, эта война превращается в очень долгий процесс. Это вызовы и для Украины, и для Европейского Союза, потому что Европа должна также в корне менять свои подходы,

– сказал экономист.

Между тем европейцы уже начинают понимать, что без серьезного вложения в ВПК дальше существовать невозможно. Сейчас в корне меняется система мировой безопасности.

"Мир точно уже не будет таким, которым он был до 24 февраля 2022-го года", – добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Экономические предпочтения Белоусова

Андрей Белоусов – выпускник экономического факультета Московского государственного университета. Он закончил обучение примерно в то же время, как и глава центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Это команда, которая в свое время была подготовлена специалистами, которым вкладывался в голову вопрос по развитию экономики России – тогдашнего Советского Союза. Они являются сторонниками достаточно жесткой экономической модели – командно-административной экономики", – сказал экономист.

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