Выбивал деньги из бизнеса и имеет медаль от МО: кто такой Андрей Белоусов, который будет вместо Шойгу

Владимир Путин, вступив в должность президента, провел кадровые перестановки. Он предложил, чтобы должность министра обороны вместо военного Сергея Шойгу занял гражданский Андрей Белоусов, окончательное решение будет 13 – 14 мая. 24 Канал собрал, что известно о Белоусове.

Шойгу получил новую должность – он станет секретарем Совета безопасности России, заменив давнего сподвижника Путина, фактически его правую руку Николая Патрушева. Это интересное назначение вызвало ряд обсуждений, потому что Патрушев возглавлял Совбез с 2008 года, а до того руководил ФСБ.

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Кто такой Андрей Белоусов

Белоусов не имеет военного опыта, с этой отраслью его связывает разве что медаль "100 лет военно-воздушным силам", полученная в 2012 году (кстати, ею уже не награждают). Но в открытых источниках не удалось найти, за что вручили награду. Медаль ведомственная, ее дают или за хорошую службу в воздушных силах, или за содействие их развитию.

Белоусов экономист по специальности, как и его отец, и работал в разнообразных институтах при Российской академии наук. Чиновник является доктором экономических наук и президентом совета директоров Российской железной дороги. Несколько лет входил в совет директоров "Роснефти".

Карьера пошла вверх, когда Белоусов стал внештатным советником премьер-министра. В нулевые он был заместителем министра экономического развития и торговли, затем директором Департамента экономики и финансов правительства, в 2012 году – министром экономического развития.

На другую, более высокую ступень Белоусов попал в 2013 году, когда занял должность помощника президента. С тех пор все бумаги, касающиеся экономики, доходили до Путина через него. С 2020-го был первым вице-премьером.

Забавно, но в прошлом году он говорил, что Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. В 2014 году Белоусов единственный из "экономического" окружения Путина поддержал аннексию Крыма. Собеседники издания The Bell говорят: Белоусов искренне считает, что Россия окружена врагами. И Путин к нему прислушивается.

Почему его хотят назначить министром обороны: объяснение Пескова

Поставить экономиста руководить армией, да еще и во время войны, – это решение по меньшей мере удивляет. Дмитрий Песков, как и положено рупору Путина, объяснил решение назначить именно Белоусова. Мол, надо внедрять инновации и быть открытыми для передовых идей. Но назначение гражданского на военную должность не изменит системы координат в военной составляющей ведомства, заверил Песков.

Версии журналистов относительно истинных причин назначения Белоусова

Конечно, это только полуправда и настоящие причины лежат глубже. Но о них не расскажут официальные "придворные" СМИ.

Телеграм-канал "Крымский ветер" обратил внимание на интересные факты о Белоусове. Он попал под санкции одним из первых после начала полномасштабного вторжения. В Евросоюзе объяснили: Белоусов много лет входит в ближайшее окружение Путина.

Косвенным доказательством этого можно рассматривать его публичные выступления. Он позволял себе комментировать вопросы, которые обычно комментирует президент. Например, в 2023 году рассуждал о роли России и ее отношениях с Западом и говорил о "появлении в России новой элиты" на оккупированных территориях,

– говорится в сообщении.

А еще там связали назначение Белоусова со скандалом о коррупции в минобороны. В конце апреля задержали заместителя Шойгу, Тимура Иванова. Его обвинили в коррупции. Именно Иванов отвечал за "восстановление Мариуполя" – после того, как сама же Россия уничтожила этот гордый азовский город. Кресло под Шойгу зашаталось и теперь упало.

Русская служба BBC привела еще больше деталей. Медийщики обратили внимание, что Белоусов был техническим премьером, то есть заменял действующего главу правительства, когда тот болел коронавирусом в 2020 году. И его отход от гражданских должностей может быть связан скорее с экономикой, чем с армией.

Сейчас российская экономика очень государственная, ведь все работает на оборонку. И именно в оборонный сектор надо вкладывать деньги. России нужно продавать нефть, несмотря на санкции.

В своих экономических взглядах Белоусов известен как жесткий государственник, то есть сторонник того, что государство должно активно участвовать в экономике: жестко регулировать различные сферы, инвестировать туда, куда считает нужным, изымать "сверхприбыли" у тех, кто, как он памятно выразился, "нахлобучил государство",

– сказано в материале.

"Нахлобучили" российский бюджет, по мнению Белоусова, металлургические компании. Этими словами он призвал их в 2021 году вернуть якобы не доплаченные средства. Похожие идеи от него слышали в 2018 году, то есть выбивал деньги он регулярно. Чем возмущал крупный бизнес. Но кого и к чему Белоусов будет принуждать на посту министра обороны – пока не известно.

Еще одним неожиданным назначением является губернатор Роман Старовойт из Курской области – он станет новым министром транспорта. Поэтому о работе пэ-вэ-о на Курщине будем слушать от кого-то другого.