Дома ждали дочери и беременная жена: на Запорожье погиб боевой медик из Ровенщины

К сожалению, жестокая война продолжает забирать самых лучших. Так, на фронте погиб боевой медик ВСУ Андрей Филатов из Ровенской области. Ему навсегда осталось 36 лет.

Андрей Филатов погиб в Запорожской области. Это произошло возле села Новоданиловка Ореховского района.

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Что известно о погибшем воине

Варашский городской голова Александр Мензул рассказал, что Андрей Филатов родился в городе Славутичи Киевской области. Позже мужчина проживал со своей семьей в селе Сопачев Варашского района Ровенской области.

В конце августа 2022 года мужчина пошел в ряды Вооруженных Сил Украины. Он служил боевым медиком, солдатом 1-й штурмовой роты воинской части А4640.

К сожалению, Андрей Филатов погиб во время выполнения боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области.

Теперь без отца остались две дочери, а без мужа – его беременная жена.

Отметим, что о дате и времени прощания с военным сообщат позже.



Андрей Филатов служил боевым медиком / фото Александр Мензул

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