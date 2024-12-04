У России сейчас отсутствует глобальный потенциал для масштабного наступления на всех направлениях фронта в Украине. Офицер спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" Андрей "Фаворит" Мельник считает, что армия России находится на грани истощения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир Украинского Радио. По его словам, несмотря на многочисленный человеческий ресурс, ситуация демонстрирует, что российская армия исчерпывает свои силы.

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Россия сосредоточилась на приоритетах

Андрей Мельник отметил, что доказательством истощения врага - является привлечение военных из других стран.

Мы видим, что они уже привлекают военнослужащих из других стран. Поэтому они тоже устают. У них нет ресурса, чтобы проводить наступательные действия на всех направлениях одновременно. Есть приоритетные направления, но на других участках они не способны наступать постоянно,

– отметил боец.

Мельник добавил, что и украинская сторона также не может одновременно сосредоточиться на всех направлениях.

Я думаю, что нужно выбирать приоритетные направления и постепенно, сантиметр за сантиметром, возвращать наши территории... Маленькими, но уверенными шагами,

– рассказал он.

Ранее военные эксперты отмечали, что стратегический подход с ограничением ресурсов и вниманием к ключевым участкам фронта является залогом успеха в длительной борьбе.

К слову, в Курской области возросло недовольство среди северокорейских военных из-за недостаточного снабжения едой. Российский генерал распорядился выдать северным корейцам индивидуальные пайки из продовольственных запасов российской 11 одшбр.