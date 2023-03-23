До последнего вздоха выполнял боевые задания: на Прикарпатье простились с воином 10-й бригады

На фронте погиб военнослужащий 10-й бригады из Прикарпатья Андрей Мельник. Он защищал Украину с 2014 года.

Андрей Мельник погиб в результате вражеского танкового обстрела в Белогоровке на Донетчине. Герой был родом из села Манява.

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Что известно о погибшем защитнике Украины

Андрей Мельник родился в 1992 году. Окончил Манявский лицей и был учителем защиты Украины.

С 2014 года Андрей был участником АТО. А с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды Вооруженных Сил Украины. Мужчина выполнял боевые задания до последнего своего вздоха в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Андрей был отважным защитником родного государства, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Это очень тяжелая потеря для семьи, друзей и всей громады,

– говорят о Герое в Солотвинском поселковом совете.

У погибшего защитника остались родители, жена и двое детей.



Андрей Мельник погиб в Донецкой области / фото Солотвинский поселковый совет

Горькие потери Украины

Возле Бахмута в Донецкой области погиб Игорь Евтушок – это родной брат нардепа от "Батькивщины" Сергея Евтушко. О смерти родного человека сообщил сам политик.

21 марта в Днепре похоронили украинского полицейского, защищавшего страну на Востоке. Александр Деревянко погиб 19 марта в боях за Бахмут.

Также в боях за Бахмут погиб Владимир Лавренюк под позывным "Барни". Он был командиром 2 роты батальона "Полесская Сечь" и спас жизнь своих 80 собратьев.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника. Вечная память Герою!