Любящий отец и ценитель искусства: на войне погиб воин из Кривого Рога Андрей Моторный
- Андрей Моторный, 50-летний житель Кривого Рога, погиб, защищая Украину на Херсонском направлении.
- В мирной жизни работал на предприятии ArcelorMittal, был любящим отцом и мужем, и, кроме того, интересовался искусством.
Кривой Рог в скорби встречает своего Героя. Андрей Моторный погиб на передовой на Херсонском направлении. Вражеский артиллерийский обстрел унес жизнь любящего отца и мужчины, которого уважали в городе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местный телеканал "Рудана".
Что известно о Герое Андрее Моторном?
Андрей Моторный был жителем Кривого Рога. 50-летний воин защищал Украину на Херсонском направлении. Он успел показать собратьям город перед Новым годом и вернулся на фронт. Уже 2 января Андрей Мороный погиб из-за вражеского артобстрела. Такой контраст хорошо показывает реальность мирной жизни и жестокой войны.
Знакомые вспоминают, что Андрей был любящим отцом. В гражданской жизни он работал на предприятии ArcelorMittal. Он также был хорошим человеком и искренним товарищем.
Добрый, искренний, открытый. Очень позитивным человеком был. Интересовался искусством, любил родной край, походы. Мечтал о Карпатах после войны. Очень скучаем,
– рассказала о Герое его подруга Анна Литвинчук.
24 Канал выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина Андрея Моторного. Склоняем головы в скорби. Герои не умирают!
