Защищая Украину погиб Герой Андрей Орлов – первый награжденный за освобождение Херсона
Источник:Елена Орлова
Во время полномасштабной войны погиб сержант 131 отдельного разведывательного батальона Андрей Орлов. Воин стал первым, кому Владимир Зеленский официально присвоил звание Героя Украины за деоккупацию Херсона от российских захватчиков.
Печальное известие сообщила мать Героя Украины Елена Орлова. Об этом пишет 24 Канал.
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Андрей Орлов – на щите
Мой Сын, мой ребенок, мое все... на щите,
– написала Елена Орлова.
Ранее телеведущая Анна Мирошниченко отмечала, что Андрей Орлов стал первым защитником, которому присвоили звание Героя Украины за освобождение Херсона. Он был сержантом 131-го разведывательного батальона.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского воина. Вечная память и слава Герою.
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