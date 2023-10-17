Утром 24 февраля он выбил дверь аптеки, – собрат о "Джусе" в первые часы вторжения России

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" служил по контракту в Воздушных силах до 2021 года. Он уволился из-за конфликтов с руководством, однако 24 февраля 2022 года пилот встал на защиту страны в первые часы полномасштабного вторжения России.

Пилот Воздушных сил ВСУ и собрат "Джуса" "Мунфиш" рассказал, что делал Андрей в первые часы полномасштабного вторжения. Он вспомнил, как "Джус" выломал дверь аптеки.

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Забрал лекарство и оставил номер телефона

"Мунфиш" вспомнил, что утром 24 февраля 2022 года "Джус" утром позвонил по телефону всем собратьям со словами: "Началось". Утром он сразу отправился на родной аэродром в Василькове, но перед этим – заехал в аптеку.

Я не знаю, это только по рассказам. Но он ("Джус" – 24 Канал) в то утро, конечно, еще все было закрыто, было темно, выбил дверь аптеки, забрал медикаменты и оставил свой номер телефона. Чтобы когда люди пришли на работу, потом решили этот вопрос. Он знал, что ему нужно ехать на аэродром с медикаментами,

– рассказал "Мунфиш".

Пилот также напомнил, что "Джус" приехал на аэродром в Васильков уже с собственным оружием, на которое имел разрешение. "Мунфиш" подчеркнул, что "Джус" очень любил то, чем занимался.

"Весной и летом 2023 года "Джус" буквально не покидал территорию аэродрома и постоянно выполнял боевые задания", – вспомнил собрат "Джуса".

Трагическая гибель "Джуса"