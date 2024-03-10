Без отца остался 6-летний сын: на фронте погиб пилот-майор Андрей Ткаченко
Источник:Юрий Юзич
В небе над Донецкой областью 8 марта погиб майор Андрей Ткаченко. Пилот-истребитель выполнял боевое задание на фронте.
Героя похоронят в Ивано-Франковске, где пилот проживал со своей семьей. У защитника остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.
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Пилот Андрей Ткаченко погиб на фронте
В фейсбуке Самборского пласта сообщили, что Андрей Ткаченко родился в Самборе Львовской области 10 декабря 1990 года. Там провел детство и юность.
Представитель Пласта Юрий Юзич отметил, что с детства погибший герой принадлежал к кружку "Орланы" 61 куреня.
Прошел замечательное пластовое обучение, получив степень пластуна-разведчика, что предполагало много лагерей, соревнований и тренировок. Среди прочего – национальный пластовой летунский лагерь "Чота Крылатых",
– написал мужчина в заметке.
В 2008 году Ткаченко поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил обучение в 2012 году.
"Первые самостоятельные полеты на самолете Л-39 совершил в октябре 2009 года. Был опытным в прыжках с парашютом", – написал Юзич.
Военную службу пилот проходил в Ивано-Франковске, Харькове. Выполнял боевые задачи во время АТО и ООС. После полномасштабного вторжения России в Украину пилот-истребитель выполнял боевые задачи на Востоке и Юге страны.
К сожалению, 8 марта боевой вылет для Ткаченко стал последним. Похоронят защитника в Ивано-Франковске, где он проживал последнее время.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.
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