В бою с оккупантом погиб пулеметчик Андрей Томащук из Прикарпатья

14 мая, защищая Украину, погиб воин Андрей Томащук. Сердце храброго защитника остановилось в Бахмуте.

Андрей Томащук проживал в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Погибшему воину было всего 32 года.

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Защитник погиб в Бахмуте

В Ворохтянском поселковом совете сообщили, что Андрей Томащук был пулеметчиком третьего отделения, третьего взвода, второй стрелковой роты, в/ч А7296.

Солдат погиб в результате боя на позиции 14 мая 2023 года в городе Бахмут Донецкой области.

О времени и дате встречи Героя Андрея Томащука сообщат впоследствии на странице поселкового совета.

Украина теряет своих защитников: последние новости

В районе Спорного в Донецкой области погиб воин из Львовской области Игорь Ванько. Защитник погиб в результате минометного обстрела оккупантов украинских позиций 8 мая.

11 мая на Бахмутском направлении погиб житель Калуша Ярослав Тимонин. Защитнику было всего 30 лет. Жизнь Ярослава оборвалась под минометным обстрелом оккупанта.

Также в борьбе за родную страну погиб снайпер из Закарпатья Василий Величко. Враг унес у него жизнь под Бахмутом.

6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской общины. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея Томащука. Вечная память Герою!