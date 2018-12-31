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      Андрей Шевченко оценил достижения сборной Украины в 2018 году

      3 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко

      Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко подвел итоги года и рассказал о ближайших планах сборной.

      В 2018 году национальная сборная Украины получила пока что одну из самых важных побед в своей истории – выиграла группу Лиги наций УЕФА в дивизионе B и получила путевку в дивизион A на следующий розыгрыш, который должен состояться в сезоне 2020/2021.

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      Все матчи этого года были важными с точки зрения развития игры. Мы провели очень активную весну в поединках с соперниками разной силы и различных футбольных школ. Нам удалось посмотреть в действии всех тех, на кого мы рассчитывали. Осенью команда сосредоточенно и дисциплинированно провела групповой турнир Лиги наций, мы заняли первое место и повысились в классе в дивизион А, это самый высокий из уровней. Досрочная победа в турнире дала нам возможность для экспериментов в конце года, в результате тренерский штаб получил много материала для анализа и подготовки команды к играм в отборочном турнире Евро-2020,
      – цитирует Шевченко официальный сайт ФФУ.

      Также стоит отметить, что сборная Украины в 2018 году значительно омолодилась. Завершала 2017 команда Шевченко, имея средний возраст участников спарринга со Словакией 27,2 года. А в последнем поединке 2018 года этот показатель составил 23,7. Хотя большинство матчей сборная провела с показателями от 25,9 до 26,6 года. В одном случае было больше, еще в двух — меньше.

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      Теги: Футбол Спорт Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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