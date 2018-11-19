Андрей Шевченко вышел на четвертое место в рейтинге тренеров сборной Украины по количеству проведенных матчей за тренерским рулем.

Поединок Лиги наций против Словакии стал для Андрея Шевченко 22-м на посту главного тренера национальной сборной Украины.

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Теперь в историческом реестре руководителей главной команды страны Андрей Шевченко вышел на чистое четвертое место. Позади остался Алексей Михайличенко (21 матч).

На первой позиции в этом рейтинге расположился Олег Блохин (64 матча), на втором — Михаил Фоменко (37 игр), на третьем — Йожеф Сабо (34 встречи).

Напомним, что 20 ноября сборная Украины в Анталье сыграет товарищеский матч против Турции. Начало – в 19:30.

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