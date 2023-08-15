В единстве сила: Анджей Дуда положил венок к памятнику воинам УНР в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда посетил Православное кладбище в Варшаве. Там он возложил венок к памятнику воинам УНР.

В Польше 14 августа отмечалось 103-летие Варшавской битвы. В нем Польша отстояла независимость и смогла победить советскую армию.

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Польша ценит историческую память

Воины УНР были союзниками и помогали Польше противостоять советским оккупантам в ходе Варшавской битвы в 1920 году. В польской столице находится памятник погибшим в ходе войны украинцам. На нем отчеканены надписи на двух языках – в частности, на украинском там написано "Борцам за волю Украины".

Президент Польши на кладбище в Воле почтил память воинов Украинской Народной Республики. Он торжественно положил на монумент венок, после чего поклонился и встал перед памятником на колено.

Отношения Украины и Польши