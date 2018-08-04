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Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка: реакция Брэда Питта

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / GettyImages

43-летняя голливудская киноактриса Анджелина Джоли, воспитывающая 6 детей (трое из них усыновлены) решила взять опеку над еще одним ребенком.

По словам Джоли, ее дети "уже выросли и больше не нуждаются в ней так сильно, как раньше". Об этом сообщает издание Hollywood Life.

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Так, звезда планирует подать документы об опеке сразу после окончания съемок фантастического фильма "Малефисент 2".

Интересно, что экс-супруг Анджелины Брэд Питт уже отреагировал на новость. Он заявил, что Джоли хочет усыновить ребенка из-за чувства одиночества.

Кроме того, Питт отметил, что ему абсолютно все равно на решение экс-жены.

У Брэда нет сейчас желания заводить детей. Он любит своих наследников и не испытывает необходимости увеличивать семью. Энджи всегда говорила Брэду о своем желании иметь больше детей. Для него эта новость не стала сюрпризом,
– говорится в источнике.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летний Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Кино Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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