Анджелина Джоли одела элегантное платье на официальное мероприятии в Перу: фото и видео

Голливудская актриса Анджелина Джоли не намерена все свое время посвящать разводу с Брэдом Питтом. Звезда отправилась в Перу, где приняла участие в официальном мероприятии и пообщалась с беженцами.

Как сообщает The Daily Mail, Анджелина Джоли отправилась в Перу с 3-дневным визитом. Это первый за долгое время официальный выход звезды в качестве посла доброй воли ООН.

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Причиной путешествия Анджелины Джоли является бедственное экономическое положение венесуэльцев, которые массово покидают страну и поселяются в Перу. Именно в таком центре беженцев побывала голливудская звезда, которая пообщалась с людьми и приняла участие в официальной конференции с участием министра иностранных дел Перу.

"Венесуэльцы, с которыми я встретилась и пообщалась, назвали ситуацию в своей стране критической. Я слышала истории людей, которые умирают из-за отсутствия помощи медиков. Ни один из венесуэльцев, с которыми я встретилась, не хотел помощи от благотворителей. Они хотят иметь возможность помочь себе самостоятельно. Многие из них признавались: "Мы не хотели покидать свою родину, но нам пришлось", – рассказала Анджелина Джоли.

Перед участниками конференции и журналистами голливудская актриса засветилась в черном элегантном платье с шифоновыми рукавами и кружевным декольте. Анджелина Джоли распустила роскошные волосы и сделала едва заметный макияж.

Стоит отметить, что актриса уже успела побывать в городе Тумбес, где встретилась с монахинями и мигрантами. Анджелину Джоли благословили перед ее 3-дневной миссией и рассказали о сути проблемы.