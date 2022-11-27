Бездонный маразм: российская ведущая хочет показать ВСУ Хрюшу и Степашку, чтобы прекратить войну

Кремль понимает, что победить украинскую армию на поле боя невозможно, поэтому использует все методы в борьбе против нашего государства. В ход пошли даже ведущая и персонажи телешоу "Спокойной ночи, малыши!"

Российская пропаганда не устает "удивлять" адекватных людей маразматическими заявлениями и предложениями. В эфире одного из федеральных телеканалов бывшая ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" Ангелина Вовк "нашла способ", как остановить войну, сообщает 24 канал.

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Иногда лучше просто помолчать

В принципе, ведущую "легендарного" шоу никто не тянул за язык и она могла просто отмолчаться. Однако Волк решила, что является военной экспертом и знает, как можно заставить Вооруженные Силы сложить оружие.

Надо как-то остановить ту (украинскую – 24 канал) сторону. Я сказала своей приятельнице, что возьму Хрюшку и Степашку и поеду туда на фронт. И обращусь к украинцам, потому что у меня есть украинская кровь,

– сказала россиянка.

Кроме того, она убеждена, что, услышав музыку из "легендарной программы" и голос ведущей, украинцы очнутся и сложат оружие. Очевидно, она думает, что украинские воины настоящие оболтусы.

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Ангелина Вовк почему-то все еще не решились применить это предложение по отношению к российской армии и имеет смелость обвинять в преступлениях ВСУ. Однако как известно, как раз российские оккупанты – военные преступники. Свидетельством тому, в частности, является разбомбленное отделение роддома в Вольнянске, в результате которого погиб младенец

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Какая на самом деле риторика России по отношению к Украине

Кремль чрезвычайно циничен в своей риторике. Это очевидно из того, что наряду с "призывами к миру" в информационном пространстве враждебного государства существуют также откровенные угрозы в сторону Украины. На фоне заявлений о встрече ВСУ с Хрюшкой и Степашкой один из депутатов российского парламента сказал, что мы, украинцы, должны замерзнуть и сгнить.

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