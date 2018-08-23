Анна Седокова поездила на квадроцикле в сексуальном купальнике: 18+

Певица Анна Седокова, которая была участницей группы "ВИА Гра", показала сексапильные кадры с отдыха. Звезда оседлала квадроцикл в пляжном наряде, что выглядело очень соблазнительно.

Зажигательная Анна Седокова провели райский отдых на острове Миконос, в Греции. И хотя звезда уже вернулась к трудовым будням, все же делится горячими кадрами с курорта.

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Артистка показала, как она села за руль квадроцикла. Анна Седокова решила добавить к обычной поездке сексуальности, надев красный купальник. Пляжная одежда подчеркнула аппетитные формы звезды.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Сер 2018 р. о 8:28 PDT

В таком горячем наряде Анна Седокова напоминала героиню популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу". Певица ездила по греческому пляжу, не скрывая своей обольстительности. Более того, звезда игриво выгибала спину, демонстрируя стройность и грацию.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 23 Сер 2018 р. о 5:59 PDT

"Сначала быть свободной мне казалось странным. Срочно хотелось быть чьей-то. Потом один парень сказал мне, что я даже не понимаю своего счастья, а чуть позже, другой произнес фразу – "нет человека – нет проблем". И только сейчас я чувствую смысл этих слов. Вот если бы у меня был парень, он бы ругал меня за то, что я публикую это видео. А нет парня – нет проблем", – пояснила Анна Седокова.

Показала певица и то, как она ловко ныряет в море. Кадры получились очень эффектными.