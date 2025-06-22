Анонсированный врагом захват Покровска не состоялся благодаря Курской операции, – Сырский

Российская армия не смогла взять Покровск в Донецкой области. Это произошло, в частности, благодаря Курской операции, которую проводят наши Вооруженные Силы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина".

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Как Курская операция помогла ВСУ удержать Покровск

Главнокомандующий ВСУ отметил, что именно благодаря Курской операции удалось оттянуть до 70 тысяч российских военных, включая северокорейских наемников, и не допустить усиления наступления врага на самых опасных направлениях.

В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами – около 70 тысяч. Это дало нам возможность ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло, в том числе и благодаря проведению нами Курской операции,

– отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что в апреле 2025 года российские войска, в частности две десантно-штурмовые дивизии, бригады морской пехоты и другие подразделения общей численностью до 60 тысяч человек, готовились к передислокации на Покровский, Торецкий, Лиманский, Запорожский и Херсонский направления.

Однако именно действия украинских сил в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы. Одну из бригад, которая уже отправилась на Покровское направление, командование вернуло обратно – на Курское направление.

По словам украинского генерала, сейчас около 10 тысяч россиян скованы только в Глушковском районе.

К слову, Александр Сырский также отметил, что украинская армия продолжает контролировать часть территорий в Курской области. Площадь этого участка составляет 90 квадратных километров.

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В Генштабе ВСУ в утренней сводке 22 июня рассказали, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 17 атак. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиационных бомб, и совершил 260 обстрелов, 8 из которых – из реактивных систем залпового огня.