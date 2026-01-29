Россия потеряла больше, чем признает: интервью авиаэксперта о проблемах Путина с ракетами и самолетами

Удары по российским военным объектам, в частности с применением украинских ракет "Фламинго", все ощутимее бьют по возможностям ВПК России. Несмотря на попытки Кремля увеличить производство ракет и дронов и скрыть потери, признаки истощения становятся очевидными.

Авиаэксперт Валерий Романенко в интервью 24 Каналу объяснил, почему удар по предприятию на Белгородщине был показательным, как применение Starlink в "Шахедах" влияет на тактику российских атак, почему Patriot остается ключевым элементом украинской ПВО и какие сигналы свидетельствуют о кризисе ракетного производства в России. Подробнее – в материале.

Какую "жирную" цель поразили украинские ракеты на Белгородщине?

Украинские ракеты "Фламинго" попали в "жирную" цель на Белгородщине. Говорится о российском предприятии, которое производит военные самолеты Су и МиГ. Какие, по вашему мнению, будут последствия для россиян от этого удара и почему Россия об этом молчит?

Они же не скажут, что им досталось. Это вообще не в российской традиции. Они же всегда победители, всегда правы и всегда бьют других, а у них только падают обломки в чистом поле, без всякого "вреда". Россияне о своих потерях стараются не сообщать.

По моим данным, этот завод выпускал резаки и различные инструменты для станков с числовым программным управлением. Например, фрезы.

Но к самолетам?

К любым изделиям, независимо от того, военные они, или нет. Вы не помните СССР, но там ситуация была такая, что винтики делал один завод на весь Советский Союз, а гаечки и шайбочки – другой, в другом конце СССР.

Полное интервью авиаэксперта Валерия Романенко: смотрите видео

Поэтому удар по таким предприятиям может иметь расширенное действие. Он может ударить не только по российской авиационной промышленности, но и по всем видам российской металлообрабатывающей промышленности.

Может ли удар "Фламинго" влиять на авиакосмическую отрасль? Какими будут масштабы?

Этот эффект не моментальный. Если мы уничтожим еще несколько предприятий, то это будет накопительный эффект. Знаете, есть лекарства, которые одномоментно помогают человеку. Снимают спазм, снимают головную боль. А есть лекарства, которые имеют накопительный эффект и дают результат за неделю-месяц. Поэтому надо смотреть.

Планы и объемы производства ракет, "Шахедов" у россиян не растут, учитывая статистику пусков за последнее полугодие. Да, "Шахэды" немножечко ползучим способом растут, но не так, как в прошлом году, когда они, по сравнению с концом 2024 года, выросли почти в 10 раз. Такого уже не происходит.

Что ожидать от усовершенствованных дронов России?

Эксперты говорят, что Россия серийно начала интегрировать терминалы спутниковой связи Starlink под "Шахеды", "Герберы", "Молнии". Как удалось это сделать? Ведь недавно в Киеве летали разведчики и было непонятно, как они долетели до центра. Или это как раз таки были "Шахеды" на Starlink?

Если не было поражений в городе, то это однозначно разведчик. Удастся ли россиянам установить на все "Шахеды" Starlink? Нет. Но на отдельные образцы они будут их ставить. Все-таки система не дешевая. Оборудование для Starlink потребует, как минимум, уменьшения боевой части или резкого уменьшения дальности дрона.

Кроме того, россияне все время старались увеличить производство, а сейчас у них оно не растет. Они стараются улучшить качество, а это бьет по цене этих "Шахедов".

Как они их получают? Было прекрасное расследование журналистов Bild, как из Берлина просто немецкой почтой посылали электронные компоненты от ведущих мировых производителей на Беларусь. Оттуда их уже распределяли по белорусским и российским предприятиям.

А эта поставка уже остановлена, или пока невозможно отследить?

Это происходит по почте. Как мы получаем посылки с AliExpress, так военные российские предприятия заказывали у третьей фирмы какие-то радиодетали. Она (фирма – 24 канал) их пакует и обычной почтой направляет в Беларусь, в Минск. И это не только Минск, и это не только Берлин.

Так, в Берлине можно будет перекрыть. А какая проблема сделать такие же фирмы-прокладки, например, в Братиславе или Будапеште? Они уже существуют в Казахстане, Кыргызстане и в других странах. Какая проблема сделать такие же направления из Казахстана, в таких союзников Путина, как Словакия и Венгрия?

Какие проблемы направлять по почте в страны, что были бывшими советскими республиками, которые тоже поставляют материалы, через которые россиянам поступают станки и оборудование?

Большинство из них, особенно среднеазиатские, активно участвуют в поставках всевозможного промышленного производства и необходимых деталей для России. Они имеют с этого выгоду.

Тут нужно лишь договариваться с производителями, так, как и со Starlink. Когда готовится массовый запуск, просто надо оперативно договориться с инженерами, которые отвечают за связь, чтобы в какой-то области Украины он буд исключен. Все.

Какие бы там антенны не ставили, если Starlink выключен, "Шахэды" полетят в "Божий мир".

Так же и здесь, (Украина – 24 Канал) надо договариваться с производителями о том, чтобы они старательно отслеживали сертификат конечного производителя. Есть такой – можно поставлять детали фирме, нет такого, значит – отслеживайте.

Но производителям это не очень выгодно, потому что чем больше они продадут, тем больше выгода. Это надо параллельно вести работу. Наша разведка этим занимается, отслеживает пути поставки, ведет тщательный учет. Есть специальный сайт, где можно четко посмотреть, какие компоненты.

Надо договариваться вдвойне – с правительством этой страны, чтобы она отслеживала соблюдение санкций от фирмы-производителя, а с самой фирмой, чтобы она требовала сертификат конечного поставщика для того, кому она продает эти детали.

Кстати, когда такие "Шахэды" на Starlink летят на наши города, нужно ли выключать связь?

Нет. "Шахеды" не летят по линиям мобильной связи. Это два изобретения. Первое, это кэш-модемы – китайское изобретение. Они строят линейку связи между группами "Шахедов", каждый из которых является получателем и последующим ретранслятором информации от предыдущего "Шахеда". Второе, это изобретение господина Илона Маска – Starlink. Это два применения.

Ранее они пробовали осуществлять навигацию по мобильной связи. Сейчас как-то об этом нет никакой информации, ни от господина "Флеша" (Сергей Бескрестнов – 24 Канал), ни в других телеграмм-каналах.

Как создать антидроновий купол над Украиной?

Относительно самого господина "Флеша", который является экспертом по радиотехнологиям. Он стал советником министра обороны Михаила Федорова. Будет работать над разработкой антидронового так называемого купола. Что вы думаете об этой идее, как это все будет работать, и когда может появиться?

Я думаю, что это не с нуля начинается. Были различные наработки по созданию антидроновой системы. Есть опыт Израиля. Можно было бы без лишней огласки как-то согласовать принципы работы без прямой передачи.

Ну и у нас создавалось много систем боевого управления. Антишахедный купол над Украиной – это в целом система боевого управления. У нас есть опыт ее создания. Кроме того, летом 2025 года, мы уже заключили договора на поставку специальных антидронових радиолокационных станций.

Важно! Федоров сообщил, что заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров будет отвечать за создание антидронового купола над Украиной, который должен уничтожать вражеские БпЛА еще на подлете. В основу системы планируют положить боевой опыт подразделения Lassar's group – одного из самых результативных в Силах обороны. По словам Федорова, речь идет о критически необходимом решении для защиты инфраструктуры и гражданских в условиях ежедневных атак.

Военные что говорят? Что днем дроны мы можем сбивать, но ночью имеем огромные проблемы. Еще 2 – 3 месяца назад, военные говорили, что, чтобы сбить "Шахед" днем, нужно 5 зенитных дронов, а ночью 10.

Такими темпами не получается основное наше стремление – сбивать "Шахеды" средствами, которые в разы дешевле, чем сами эти дроны. Поэтому требуется создание системы. У нас есть зенитные дроны, у нас есть куча различных специализированных антидронових ракет – начиная от APKWS, который применяет комплексы типа Vampire, и до ракет с лазерным наведением, таких как британский Martlet, американские баги с системой Tempest, или шведские RBS.

Мы заказали антидронные радары для нескольких производителей, речь идет о сотнях таких средств. То есть, у нас для создания системы есть сенсоры, потому что каждая такая антидроновая станция имеет небольшой радар с небольшой дальностью. Это 15 – 20 километров. Этого достаточно.

Она же имеет оптоэлектронную систему для того, чтобы, после обнаружения радаром цели, оператор ее четко видел. Все эти радары будут объединены в единую систему.

Например, один из таких радаров – Cerberus. Он не только обнаруживает цели, но и если цель выходит за пределы его досягаемости, то автоматически передает ее на следующий радар с этой же сети. В общем, таким образом, он способен обрабатывать до 500 целей.

Есть дроны чуть большей мощности, которые тоже будут участвовать в этой системе. Это я говорю о сенсорной части системы.

Кроме того, есть акустическая система, есть автоэлектронная система. То есть, обнаруживать вражеские радары мы можем. Есть средства поражения, я говорил о ракетах. Есть человек, который квалифицирован – полковник Елизаров. Есть человек, который высококвалифицирован в создании информационных систем – Федоров. Так почему нам не создать такую систему?

Есть наработки, есть опыт. Я думаю, что такая система заработает в ближайшее время и постепенно такие пролеты "Шахедов" над нашими городами будут исключением, а не правилом.

То есть на подлете к нашим границам уже можно будет сбивать эти цели, чтобы они не долетали вообще до наших городов? Я правильно понимаю?

Не совсем, так не удастся сделать. Хорошо, сделали бы мы вдоль линии фронта, вдоль границ, но остается морское побережье. А "Шахеды" летят как из Брянской области, так и из Крыма, и из Краснодарского края. Хорошо, сделали там, а россияне взяли и запустили через Молдову. Вы что думаете, Румыния начнет их сбивать? Ни в коем случае.

"Шахэды" сделают коридор и потом разлетятся по всей Украине, в разные стороны. Все равно нужно будет иметь как общую систему обнаружения, так и систему, которая прикрывала бы отдельные объекты.

Общая система обнаружения будет пробовать уничтожать эти "Шахеды" на подлете, после того, как они отлетят на несколько десятков километров от линии боевого соприкосновения. Потому что там поставить активные сенсоры, такие как радары, означает поставить их под огромную угрозу. Все потому, что радарное излучение моментально обнаруживается на вдвое большем расстоянии.

Например, радар способен видеть цель на 100 километров, а самолет радиотехнической разведки обнаруживает его работу на расстоянии 200 – 250 километров. Поэтому нужно будет установить эту систему на определенное расстояние от линии фронта и, возможно, от наиболее угрожающих направлений на границах.

Проще ее (систему защиты – 24 Канал) сделать на высоте от 500 – 1000 метров до 5000 метров, чем на высоте от 50 до 100 метров. Все потому, что местность не позволяет, особенно над городами. Это крайне проблемно.

Но все равно придется создавать как общую периметрическую систему, так и оставить систему отслеживания воздушного движения над Украиной: над городами и особо важными объектами.

Соответственно появится потребность размещать больше средств поражения возле объектов, которые нужно защитить, а чем у линии фронта. Там россияне всегда смогут эту оборону обойти.

Россия атакует Украину новыми ракетами

Что касается ракет, которые почти ежедневно летят по нашим городам и по нашей критической инфраструктуре? Известно, что во время атаки по Киеву враг применял не типичные для последних месяцев крылатые ракеты Х-22 и Х-32. Их трудно сбивать. Можете объяснить, почему именно такие типы ракет?

Х-22 несут самую большую боевую часть. У Х-22 и их модификации Х-32 боевая часть может достигать одной тонны, а именно 980 – 960 килограммов. Это вдвое больше, чем у баллистической или крылатой ракеты. Там 450 – 480 килограммов боевая часть. Соответственно, результаты поражения тоже мощные.

Кроме того, у Х-32 гораздо выше точность. Это та же ракета Х-22, корпус тот же, но вся начинка другая: другой двигатель, другое радиоэлектронное оборудование, устойчивое к радиопомехам. Х-22 вообще не устойчива к радиопомехам.

Кроме того, боевая часть остается и высокая скорость на терминальном отрезке, когда она уже по восходящей траектории спускается к цели.

Эту ракету способны поражать комплексы Patriot, у них высокая вероятность, что одной ракетой смогут поразить цель. Это не баллистика, это гораздо меньшая скорость. И на большем расстоянии Patriot могут их сбивать. Ну и, хоть с невысокой вероятностью, но могут сбивать (ракеты Х-22 – 24 Канал) комплексы NASAMS, если они оснащены ракетами AIM-120.

Поэтому из запущенных, кажется, 12 ракет Х-22, 9 было сбито. Это означает, что из каждых 4 запущенных было сбито 3 ракеты. Это впервые за всю войну достигнут такой высокий результат по уничтожению именно этого типа российских ракет.

Я так понимаю, мы критически зависимы от Patriot?

Конечно, Patriot – это основа нашей противоракетной обороны. Мы получили еще один комплекс SAM-T, но он показал плохие результаты против баллистики. Да, он работает по крылатым ракетам, но плохо выполняет метод уничтожения баллистических ракет. Там нужно прямое попадание. Ракеты Aster, которые использует этот комплекс, не дают таких результатов.

Кроме того, новое поколение этого комплекса уже получили Вооруженные силы Италии. Там они применяют другой тип радара. То есть, пока Patriot это наше все в противоракетной обороне. Ни один другой комплекс не способен работать по российской баллистике.

Почему последние атаки России указывают на кризис производства ракет?

С какой скоростью Россия может производить ракеты Х-101?

По информации ГУР, которая уже немного устарела, потому что поступала еще где-то в сентябре 2025 года, россияне способны выпускать достаточно большое количество Х-101, говорится по 60 – 70 ракет. Но ни разу такое количество за месяц не было выпущено. Вероятнее всего, темпы изготовления этих ракет меньше, но россияне действительно применяют их практически с колес.

Приехал комплекс, почти раскрыли ящики, сразу подвешивают под самолеты. Собственно, такой "винегрет" с последнего запуска, когда запускались все типы ракет, показывает, что у россиян с производством ракетной техники проблемы.

Если бы этих проблем не было, они бы не начали использовать вместе с баллистикой все виды устаревших зенитных ракет, и не только устаревшие, а даже экспортные ракеты.

Обратите внимание, когда господин Юрий Игнат дает сводку, там написано: "Искандер/С-300". Россияне уже сейчас запускают по Украине все, что у них осталось.

Это свидетельствует о кризисе производства ракет. Им или не хватает каких-то компонентов к этим ракетам, или возникли какие-то проблемы производственного характера.

Максимальный пуск баллистических ракет был в октябре 2025 года. Там за месяц выпустили 87 баллистических "Искандеров" и еще где-то 15 "Кинжалов" – до сотни баллистики. Ни один месяц после этого такое количество по Украине не летело.

Зачем россиянам накапливать, когда они рвутся показать США какой-то результат до серьезных переговоров с участием Трампа. Они сейчас мобилизуют все, что у них есть, чтобы запускать по Украине.

Я уже неоднократно говорил, что нам сейчас главное продержаться какое-то время, не подписать соглашение, которое будет для нас крайне невыгодным, потому что россияне тоже на грани истощения. Особенно их военная промышленность.