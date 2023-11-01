Позволил стрелять в голову: в ISW объяснили реакцию Кадырова на еврейские погромы в Дагестане

29 октября в Махачкале произошло антисемитское восстание, во время которого местные мусульмане штурмовали аэропорт, куда должен был прибыть самолет из Тель-Авива. Кадыров в свою очередь пригрозил расстрелами, если подобные протесты состоятся в Чечне.

Ставленик Путина в Чечне приказал правоохранителям немедленно задерживать организаторов любых возможных беспорядков в Чечне или "производить три предупредительных выстрела в воздух, а затем четвертый выстрел – в голову. В Институте изучения войны объяснили такую позицию Кадырова,передает 24 Канал.

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Хотел показать свою силу и преданность Путину

Кадыров заявил, что, мол, подобные митинги играют на руку Западу, якобы пытающемуся дестабилизировать ситуацию в стране изнутри. Такая его реакция свидетельствует о том, что среди официальных представителей Кремля все больше нарастает озабоченность из-за риска ослабления авторитарного контроля в регионах на периферии России.

Угрозы насильственным ответом на потенциальные беспорядки говорят о желании Кадырова продемонстрировать силу своего авторитета в Чечне. Также "дон" переживает, чтобы Путин не усомнился в его непреклонной поддержке кремлевского режима.

Обвинил Запад и Украину

Ранее комментируя события в Махачкале, сам Путин заявил, что их якобы спровоцировала. агентура западных спецслужб. Антисемитские митинги в России, по словам диктатора, якобы "организованы" через "соцсети с территории Украины".

Кроме того, Путин отметил, что дагестанцы-мятежники могут помочь мусульманам из Сектора Газа, воюя в Украине.

Между тем, в Госдепе США заявления России, в которых Украину обвиняют в причастности к антисемитским погромам в Махачкале, назвали абсурдными.

В МИДе обвинения Кремля объяснили попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. Там напомнили, что антиеврейские настроения – результат российской пропаганды. Президент Зеленский в свою очередь напомнил, что культура ненависти к другим нациям – ведущая в России.