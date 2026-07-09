Навроцкий признал главное: общественный деятель указал, как Украине следует выстраивать отношения с Польшей

Польские политики используют пророссийские и антиукраинские настроения, чтобы набрать себе "очки". Очевидно, что для Украины это негативная ситуация.

Однако решить проблему можно именно благодаря поиску общей позиции. Такое мнение высказал "24 Канал" руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что исторические дискуссии должны вести не политики, а историки и ученые.

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Как Украине сейчас строить отношения с Польшей?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" пояснил, что Европа фактически находится на тонкой грани – ведь появляются политические силы, которые набирают популярность и терпимо относятся к российской агрессии.

Над этим стоит работать на межгосударственном уровне. Например, искать общие точки соприкосновения. После встречи с Зеленским Навроцкий сказал, что у нас общий враг – Россия. Именно этот тезис нужно продвигать и распространять по всему миру. Нам стоит показать другую сторону польских властей, которые заявляют, что их враг – Россия,

– сказал он.

Клочок добавил, что, конечно, это не решит исторические проблемы прошлого. Для этого нужно перевести историческую дискуссию с политической плоскости в научную.

Клочок назвал способ, как строить отношения с Польшей: смотрите видео

Напомним, что Зеленский и Навроцкий провели беседу во время саммита НАТО, которая длилась более часа. После нее польский лидер заявил, что встреча "прошла конструктивно, как всегда", а также добавил, что они обсудили, как будет выглядеть сотрудничество стран в будущем.