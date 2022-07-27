ВСУ мощно атаковали Антоновский мост в Херсоне: все, что об этом известно

Вечером 26 июля украинцев взбудоражила информация о том, что ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Военные держали интригу до последнего и не давали уснуть людям.

Утром 27 июля спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк удары по мосту подтвердила. 24 канал собрал в одном материале все, что известно.

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Почему мост нужно разрушить

Он служит переправой, соединяющей Херсон с оккупированными частями Левобережья. Эксперты уверяют, что мост крайне важен для логистики российской армии. Ведь через него враг может обеспечивать или вообще вывести свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр.

Военный аналитик Олег Жданов сказал, что важно разрушить не только Антоновский мост, но и другие. В частности, похожий железнодорожный, чтобы у оккупантов точно не осталось шансов. Это сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Как ВСУ атаковали мост

Местные жители сообщили о громких взрывах в районе моста. Начали публиковать видео в соцсетях.

На одной из записей автор предположил, что на следующий день моста уже не будет. Там звучали сразу несколько очень громких взрывов и видны многочисленные вспышки в районе переправы. Люди думали, что моста больше не существует, значит, удары были очень мощные.

Атака на мост: смотрите видео

Вероятный момент прилета: смотрите видео

Наталья Гуменюк подтвердила удары по мосту, назвав ювелирными.

Работа нашей артиллерии настолько деликатная и ювелирная, что больше направлена на деморализацию войска противника. Поэтому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранны,

– сказала она.

Гуменюк объяснила, что наши силы держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути. Они для неприятеля имеют критическое значение. Это не позволяет ему маневрировать, подтягивать силы и боеприпасы. Но не стоит полагать, что украинская армия разрушает инфраструктуру нашей страны. ВСУ рушат планы врага. Мы ведь ценим все, что у нас есть.

Вид после атаки

В ВСУ показали первые кадры атакованного Антоновского моста в Херсоне. Центр стратегических коммуникаций также заверяет оккупантов, что убегать будет невозможно.

Теперь бежать только пешком или по воде. Желаем удачи!

– говорят в Страткоме.

Дорожное полотно разбито до основания. На мосту масштабные дыры.

Как выглядит разрушенный мост: смотрите видео

Истерика и оправдание оккупантов

Когда местные начали распространять информацию об атаке, то оккупанты должны были как-то реагировать. Поскольку своих провалов они не признают, начали уверять, что все хорошо. Мол, это ПВО работала, ракеты сбили. Но уже с утра что-то пошло не по плану врага.

Местным предателям и коллаборантам пришлось признать, что атака на мост таки была. Ведь его закрыли для движения и сказать людям, что все хорошо. Говорят, что мост получил повреждения. Более того, они даже собираются его ремонтировать. Напомним, что ВСУ держит такие объекты в Херсонской области под огневым контролем.

Атака на мост испугала оккупантов, они начали истерить. Ведь ВСУ приближаются и расплата не за горами. Поэтому враги стали придумывать басни, что это, мол, "ни на что не повлияет". Коллаборант Стремоусов вообще выдал, что стреляли якобы не украинцы, а американцы из HIMARS. Он поспешил заявить, что это не повлияет на контрнаступление ВСУ. Конечно, это только закроет жизненно важные пути снабжения россиян. Наше контрнаступление будет развиваться по плану.

Зато украинцы начали троллить оккупантов еще до официального подтверждения ударов. В сети появилось уже традиционно много мемов.

Реакция Украины

Советник ОП Михаил Подоляк отметил, что российским оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Он также посоветовал им покинуть Херсон добровольно, пока есть возможность. Ведь ВСУ в третий раз могут и не предупредить.

Также Подоляк присоединился ко всем украинцам и поиронизировал над оккупантами.

Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, перехватывающим украинские ракеты, но от реальности не уйдешь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр,

– настоятельно рекомендует Подоляк.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил после удара, что теперь россиянам придется долго восстанавливать мост. После ночной отработки он получил значительные повреждения.

Оценить их точно сложно, потому что оккупационные войска никого не подпускают к нему с обеих сторон. Однако, как подчеркивают в Херсонском облсовете, восстановительные работы моста займут очень много времени. Кроме того, это потребует много ресурсов, с которыми у оккупантов большая проблема.

А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань предположил, что мост ВСУ могли атаковать именно в тот момент, когда оккупанты перевозили через него технику. Поэтому вполне возможно, что эта техника и личный состав оккупантов также были уничтожены.

Предыдущие атаки на мост

Еще 19 июля в районе моста произошли взрывы. Это подтверждал Юрий Соболевский. Мост еще тогда получил повреждения. И им можно было пользоваться после ремонта. В то же время россияне этот мост минировали.

Российские военные тогда не позволяли людям останавливаться ни на мосту, ни перед ним. Машины оккупанты пропускали и ремонтировали мост, там были огромные дыры. Местных призывали не пользоваться Антоновским мостом без крайней необходимости.

Разведка Великобритании также подтверждала, что в случае разрушения Антоновского моста построить переправу через Днепр будет операцией с очень высоким риском. Российские силы в оккупированном Херсоне будут отрезаны. А это значительный военно-политический удар для россии.

Узнайте больше деталей об атаке на мост: смотрите видео