Обратиться в суд дороже, чем заплатить штраф: решение Верховного Суда

Большая палата Верховного Суда сформировала новую правовую позицию относительно обжалования постановлений об административном правонарушении. Согласно которому за обжалование постановлений об админнарушении нужно платить судебный сбор.

После такого разъяснения украинцы стоят перед дилеммой – стоит ли оспаривать штраф в 340 гривен, если придется заплатить 420 гривен судебного сбора. О нюансах решения узнавала журналистка 24 канала.

О чем говорится в решении

Верховный Суд сформировал позицию, которая сводится к следующему: по делам об обжаловании постановлений об административном правонарушении нужно применять статьи 2-5 закона "О судебном сборе". В этих статьях не предвидится предоставление льгот за подачу искового заявления в этих жалобах.

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Аргументируя это решение суд отмечает, что согласно положениям статей 3,5 вышеуказанного закона среди лиц, имеющих льготы по уплате судебного сбора, нет таких, которые бы освобождались от уплаты судебного сбора за подачу в суд искового заявления на постановление о наложении административного взыскания, или исключали бы исковое заявление на постановление о наложении административного взыскания по объектам оплаты судебным сбором. Действующим законодательством предусмотрена ставка судебного сбора – 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Речь идет об уплате 420,4 гривен.

Кандидат юридических наук, адвокат Василий Мирошниченко говорит, что судебный сбор уплачивался только по гражданским искам, а по административным его раньше вообще не брали. Правда, так было не всегда.

За подачу апелляции в админделам нужно платить /Фото з Facebook ВСУ

Когда ввели в действие Кодекс административного судопроизводства, некоторые суды начали требовать за апелляции уплату судебного сбора. Хотя, когда такие дела рассматриваются в первой инстанции, этот сбор не берется. В то же время, предусматривались определенные льготы для органов местного самоуправления, но при апелляции и по административным делам тоже требовали платить. В общем, был большой разнобой: одни платили, другие – нет. На определенном этапе Верховный суд пришел к выводу – не надо платить судебный сбор за рассмотрение дел об административном правонарушении в апелляции. Даже постановления, которіе оставили без рассмотрения из-за неуплаты, отменили и направили на новое рассмотрение.

Сейчас мы наблюдаем новую волну: отныне придется платить за правосудие и по административным делам,

– отмечает Василий Мирошниченко.

Невыгодное судопроизводство

Как отмечает адвокат, после вынесения Верховным Судом такого решения возник парадокс, что судебный сбор больше суммы, которую может получить водитель в апелляции. Получается надо платить за восстановление чести, к примеру, добросовестного водителя.

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Почему судьи Верховного Суда приняли такое решение понятно: экономически оно обосновано. Стоимость организации работы суда дорогая: судьи получают высокую зарплату, дорого стоят в обслуживании и судебные здания, оснащенные средствами видео-связи и тому подобное.

Формально, с точки зрения экономики, я не могу сказать, что это решение совсем неправильное, но с точки зрения права – можно спорить,

– добавляет Василий Мирошниченко.

Получить решение в суде – "удовольствие" не из дешевых / Фото https://pixabay.com

Таким образом, если сейчас позиция Верховного Суда такова, что за апелляцию и кассацию нужно платить судебный сбор, поэтому платить придется.

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Конечно, после вынесения такого решения у многих людей опустятся руки, потому что они скажут – какой смысл воевать, например, за 350 гривен и одновременно платить 400 Правда, если человек выигрывает апелляцию, то ему должны вернуть и судебный сбор, и он не будет платить штраф . Конечно, многим обращение в суд по апелляции будет казаться ненужной тратой времени и средств.

Здесь правы обе стороны. С одной стороны суд, когда говорит – надо платить за правосудие, с другой – вторая сторона теперь выходит незащищенная,

– резюмирует Василий Мирошниченко.

Наконец, если суд принял такую ​​позицию, мы ее придерживаться, по крайней мере до нового решения Верховного Суда, поскольку у нас Верховный Суд неоднократно менял свою позицию.