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Звернутись до суду дорожче, ніж заплатити штраф: рішення Верховного Суду

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Апеляція дорожча за сам штраф
Верхвоний Суд висловився щодо вартості апеляції / https://pixabay.com

Велика палата Верховного Суду сформувала нову правову позицію щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення. Згідно з якою за оскарження постанов про адмінпорушення потрібно платити судовий збір.

Після такого роз’яснення українці постають перед дилемою – чи варто оскаржувати штраф у 340 гривень, якщо доведеться заплатити 420 гривень судового збору. Про нюанси рішення дізнавалась журналістка 24 каналу.

Про що йдеться в рішенні

Верховний Суд сформував позицію, яка зводиться до наступного: у справах про оскарження постанов про адміністративне правопорушення потрібно застосовувати статті 2-5 закону "Про судовий збір". В цих статтях не передбачається надання пільг за подання позовної заяви у цих скаргах.

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Аргументуючи це рішення суд зазначає, що згідно з положеннями статей 3,5 вищевказаного закону серед осіб, які мають пільги щодо сплати судового збору, немає таких, які б звільнялися від сплати судового збору за подання до суду позовної заяви на постанову про накладення адміністративного стягнення, чи виключали б позовну заяву на постанову про накладення адміністративного стягнення з об’єктів оплати судовим збором. Чинним законодавством передбачена ставка судового збору – 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Йдеться про сплату 420,4 гривень.

Кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мирошниченко розповідає, що судовий збір сплачувався лише по цивільним позовам, а по адміністративним його раніше взагалі не брали. Щоправда, так було не завжди.

Верховний суд, вартість апеляції

За подання апеляції в адмінсправах потрібно платити /Фото з Facebook ВСУ

Коли ввели в дію Кодекс адміністративного судочинства, деякі суди почали вимагати за подання апеляції сплату судового збору. Хоча, коли такі справи розглядаються в першій інстанції, цей збір не береться. Водночас, передбачались певні пільги для органів місцевого самоврядування, але за подання апеляції і по адміністративним справам теж вимагали платити. Загалом, був великий різнобій: одні платили, інші – ні. На певному етапі Верховний суд прийшов до висновку – не треба платити судовий збір за розгляд справ про адміністративне правопорушення у апеляції. Навіть постанови, які залишили без розгляду через несплату, скасували і направили на новий розгляд.

Наразі ми спостерігаємо нову хвилю: відтепер доведеться платити за правосуддя і в адміністративних справах,
– наголошує Василь Мирошниченко.

Невигідне судочинство

Як зауважує адвокат, після винесення Верховним Судом такого рішення маємо парадокс, що судовий збір більший за суму, яку може отримати водій в апеляції. Виходить треба платити за поновлення честі, приміром, сумлінного водія.

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Чому судді Верховного Суду ухвалили таке рішення зрозуміло: економічно воно обґрунтоване. Вартість організації роботи суду дорога: судді отримують високу зарплату, дорого коштують в обслуговуванні й судові будівлі, які оснащені засобами відео-зв’язку тощо.

Формально, з точки зору економіки, я не можу сказати, що це рішення зовсім неправильне, але з точки зору права – можна сперечатись,
– додає Василь Мирошниченко.

рішення Верховного суду щодо вартості апеляції

Отримати рішення в суді – "задоволення" не з дешевих /Фото https://pixabay.com

Таким чином, якщо зараз позиція Верховного Суду така, що за апеляцію та касацію потрібно платити судовий збір, тож платити доведеться.

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Звісно, після винесення такого рішення у багатьох людей опустяться руки, бо вони скажуть – який сенс воювати, приміром, за 350 гривень і водночас платити 400. Щоправда, якщо людина виграє апеляцію, то їй повинні повернути і судовий збір, і вона не платитиме штраф. Звісно, багатьом звернення до суду за апеляцією видаватиметься як непотрібна витрата часу та коштів.

Тут мають рацію обидві сторони. З одного боку суд, коли каже – треба платити за правосуддя, з іншого – друга сторона тепер виходить незахищена,
– резюмує Василь Мирошниченко.

Насамкінець, якщо суд ухвалив таку позицію, ми маємо її дотримуватись, принаймні до нового рішення Верховного Суду, бо у нас Верховний Суд неодноразово змінював свою позицію.

Автор: Ірина Поліщук
Теги: Новини України Гроші Ціни Публікації Статті Апеляційний суд Києва Верховний суд України Рішення суду
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