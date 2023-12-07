Суд оставил нардепа Дубинского под стражей
Источник:Суспильное
Защитники Дубинского подавали апелляцию по содержанию нардепа под стражей. Однако суд решил ничего не менять в меру пресечения.
В четверг, 7 декабря, в Киевском апелляционном суде продолжалось заседание касательно Александра Дубинского. В итоге нардеп был оставлен под стражей.
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Дубинский остается в СИЗО
Суд оставил меру пресечения нардепа Дубинского без изменений. Он пробудет под стражей до 12 января 2024 года без права на залог.
К слову, заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили только на оглашение решения.
После постановления суда Александр Дубинский заявил журналистам, что его якобы две ночи подряд избивали, переводив для этого из двойной камеры СИЗО в криминальную.
А перед заседанием он сказал, что у него сломано 2 ребра.
Сегодня я прошел рентген, наконец. По медицинскому заключению, которое мне предоставлено в Киевском следственном изоляторе, у меня сломано 10-е и 11-е ребро с левой стороны. Это фактически устанавливает пытки,
– сказал Дубинский.
Он также заявил, что его защитники будут ходатайствовать о переводе в другое место содержания, а именно в одиночную камеру.
В СИЗО уверяют, что Дубинского никто не избивал
- 2 декабря защитники Александра Дубинского заявили, что тот передал им записку, в которой утверждает, что его избили. По словам адвокатов, медики обнаружили у депутата многочисленные гематомы и вероятный перелом ребер. Так что они хотят, чтобы нардепа перевели из Лукьяновского СИЗО в следственный изолятор в СБУ.
- В Лукьяновском СИЗО рассказали, что после того, как адвокаты нардепа распространили информацию о его избиении, на место вызвали скорую и полицию. По их словам, медики установили, что состояние здоровья Дубинского удовлетворительное и оснований для его госпитализации нет. Кроме того, в полиции не нашли подтверждения сообщению об избиении нардепа.
- В следственном изоляторе сообщили, что готовят обращение в Государственное бюро расследований и Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области относительно действий адвокатов подозреваемого.