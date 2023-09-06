Рассмотрение апелляции по делу Коломойского перенесли: олигарх остается в СИЗО до 25 сентября
Источник:Центр противодействия коррупции
Заседание в Киевском апелляционном суде по делу Игоря Коломойского не состоялось. Причиной этого называют отсутствие материалов – решение еще не поступило в инстанцию.
Ранее Коломойского отправили под стражу с возможностью внести залог в полмиллиарда гривен. Олигарх отказался вносить средства для рассмотрения апелляции.
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Рассмотрение апелляции не состоялось
Рассмотрение апелляции по делу Игоря Коломойского было перенесено в связи с отсутствием материалов. Оно должно было состояться 5 сентября в Киевском апелляционном суде. Адвокат олигарха сообщил, что заседание состоится 25 сентября в 12.40.
Соответствующее решение было принято в связи с тем, что только 7 сентября будет полный текст решения Шевченковского суда по избранию меры пресечения. В это время передадут все материалы дела, без которых Киевский апелляционный суд не может рассматривать жалобу.
Рассмотрения дела ожидали журналисты / Центр противодействия коррупции
Самого Коломойского не доставили в суд. Адвокат олигарха убеждает, что это очень странно – он хотел лично присутствовать на заседании. К моменту рассмотрения Коломойский будет находиться в СИЗО – если не внесет залог.
Арест Игоря Коломойского
- Представители СБУ 2 сентября вручили Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. По данным следствия, он завладел более полумиллиарда гривен и вывел их за границу с помощью подконтрольных банков.
- Вечером Шевченковский районный суд Киева принял меры пресечения олигарху. Его будут держать под стражей 2 месяца, или же он должен внести залог в 509 миллионов гривен.
- Коломойский прокомментировал свое задержание немногословно – тот заявил, что "не думает" о предъявленных обвинениях. Он заметил, что очень поверхностно ознакомился с делом. Он обещал предоставить больше информации после избрания меры пресечения, однако проигнорировал журналистов.