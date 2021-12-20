Арахамия рассказал, может ли монокоалиция Рады распасться

20 декабря 2021 , 15:03
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Источник:

Интерфакс-Украина

"Слуга народа" считает, что вероятность распада монокоалиции в Раде составляет 10%. Глава фракции Давид Арахамия объяснил это тем, что с началом предвыборного цикла никто не желает быть политическим камикадзе.

Арахамия убежден, что действует принцип: вышел из партии и получил штамп "изменник". Политик говорит, что как заметили в округах, люди это воспринимают именно так.

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Если монобольшинство все-таки распадется

Нардеп признал, что при распаде существующего монобольшинства, придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию. По словам Арахамии, такой формат можно создать с группами депутатов в Раде.

Политик также отметил, что фракция "Слуга народа" и парламентские группы "Довіра" и "За майбутнє" имеют общее видение на многие вопросы. Арахамия убежден, что об этом свидетельствует и голосование за законопроекты.

Досрочные выборы в парламент

Давид Арахамия отметил, что закон предусматривает досрочные выборы в Раду, если политики не могут договориться о коалиции.

Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала.
– уверен Арахамия.

В то же время нардеп убежден, что прямой фатальной угрозы развала коалиции нет.

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Автор: Оксана Княжик