Арахамия рассказал, может ли монокоалиция Рады распасться
Источник:Интерфакс-Украина
"Слуга народа" считает, что вероятность распада монокоалиции в Раде составляет 10%. Глава фракции Давид Арахамия объяснил это тем, что с началом предвыборного цикла никто не желает быть политическим камикадзе.
Арахамия убежден, что действует принцип: вышел из партии и получил штамп "изменник". Политик говорит, что как заметили в округах, люди это воспринимают именно так.
Читайте также "Блок РАЯ" мы прогнозировали давно, – Арахамия о политических планах Ахметова
Если монобольшинство все-таки распадется
Нардеп признал, что при распаде существующего монобольшинства, придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию. По словам Арахамии, такой формат можно создать с группами депутатов в Раде.
Политик также отметил, что фракция "Слуга народа" и парламентские группы "Довіра" и "За майбутнє" имеют общее видение на многие вопросы. Арахамия убежден, что об этом свидетельствует и голосование за законопроекты.
Досрочные выборы в парламент
Давид Арахамия отметил, что закон предусматривает досрочные выборы в Раду, если политики не могут договориться о коалиции.
Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала.
– уверен Арахамия.
В то же время нардеп убежден, что прямой фатальной угрозы развала коалиции нет.
Что известно о возможном роспуске парламента
- О возможном роспуске парламента говорили во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского 26 ноября. Как отмечал глава государства, пока намерения распускать Раду нет. По словам Зеленского, это делать не стоит, пока "нардепы голосуют".
- Как заявлял Руслан Стефанчук, формальные обстоятельства распустить парламент всегда будут. Однако пока до "крайнего предела ситуация в стране не дошла".
- Большинство украинцев в опросе выступали за роспуск действующего состава парламента и проведение досрочных выборов. Также граждане Украины не прочь увидеть, как уйдет в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля.
Вас может заинтересовать мнение о том, как Зеленский пугал нардепов роспуском Рады: смотрите видео