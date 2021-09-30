Арахамия рассказал, планируют ли забирать у Разумкова мандат

30 сентября 2021 , 23:59
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Источник:

24 канал

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процесс отставки спикера Дмитрия Разумкова. В дальнейшем возникает вопрос, будет ли спикер во фракции "слуг" и не отберут ли вообще у него мандат.

Пока вопрос о судьбе Разумкова в "Слуге народа" не поднимали. Такое заявление Давид Арахамия сделал в эфире одного из телеканалов.

Напомним Теперь лично от себя: Арахамия подал второе обращение об отставке Разумкова

"Планов относительно Разумкова пока нет"

Как рассказал Давид Арахамия, на фракции пока не обсуждали отстранение Разумкова. Поэтому не начинали и разговоры и о его дальнейшей судьбе в парламенте. Состоянием на сейчас, по словам главы фракции, нет никаких планов по лишению Разумкова мандата нардепа.

Что касается сбора подписей, Арахамия заявил, что сделал все в правовом поле.

Я воспользовался правом народного депутата. Любой человек может запросить подписные листы за снятие спикера,
– сказал Арахамия.

Напомним! Дмитрий Разумков был №1 в списке партии "Слуга народа" на выборах в 2019 году. В августе этого же года он стал спикером Рады, получив 382 голоса "за" от коллег. Сейчас он не является членом фракции "слуг" и не входит в партию.

Дмитрия Разумкова собираются уволить с должности спикера

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подал два обращения по сбору подписей за отставку Дмитрия Разумкова. Одно – от фракции, другое – лично от себя как ее главы.
  • В дальнейшем будут собираться подписи, чтобы инициировать увольнение Разумкова с должности.
  • Чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не меньше 150 подписей нардепов.
  • О вероятной отставке Разумкова в СМИ шли дискуссии в течение последнего полугода.
  • Первым звоночком было то, что спикер не поддержал блокирование медведчуковских телеканалов. Последним – противоречия относительно закона об олигархах.
Автор: Вероніка Климська