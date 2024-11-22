Украина отслеживала по меньшей мере 3 испытания системы "Орешник" в России, – ГУР

Украинская разведка отслеживала по меньшей мере 3 испытания новой российской ракетной системы "Орешник". Все эти испытания проходили на полигонах в стране-агрессоре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого в комментарии для телеканала "Мы-Украина".

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Что говорят в ГУР об испытаниях "Орешника"

Скибицкий отметил, что украинская разведка отслеживала все предыдущие испытания, которые происходили в России.

Минимум три испытания было этой ракеты ("Орешник", – 24 Канал), которые проводили на полигонах,

– отметил заместитель начальника ГУР.

В то же время он пояснил, что в этих испытаниях, безусловно, есть угроза для Украины, ведь это свидетельствует о появлении в России серийного производства нового ракетного комплекса.

Кроме того, Вадим Скибицкий рассказал, что ракета, которой Россия нанесла удары по Днепру 21 ноября, действительно имеет все признаки ракетного комплекса среднего действия.

По обломкам, которые удалось обнаружить на месте попадания, по словам заместителя начальника ГУР, основа ракеты "Орешник" – это "Ярс", который находится на боевом дежурстве в России и изготавливается более 10 лет.

Справка! "Ярс" – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М". Ее испытания начались в 2007 году, а в 2010 – приняли в эксплуатацию.

"Прототипом для нее был "Тополь". Есть определенные особенности, совершенствования системы наведения. И то, что мы видим, что на ракете установлена система телеметрии, это раз указывает, что это был реальной исследовательско-боевой пуск в рамках программы "Орешник"", – пояснил Скибицкий.

Он также отметил, что этот тип ракеты будет позволять стране-агрессору осуществлять удары на расстояние не менее 5 тысяч километров.

К слову, Вадим Скибицкий ранее рассказывал, что Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой ударила по Днепру. Ведь для того, чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний.