Кто из российской элиты вскоре может оказаться за решеткой: Осечкин назвал конкретные персоны
В стране-агрессоре арестовали одного из заместителей министра обороны России – Тимура Иванова, его подозревают в получении взятки. Это, пожалуй, первый случай в истории, когда поймали "шишку" такого масштаба, да еще и в погонах.
Похожая судьба может ожидать многих представителей кремлевской элиты. Российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин в эфире 24 Канала предположил, кто следующим может оказаться в тюрьме.
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Далее – верхушки Кремля
Российский правозащитник рассказал, что официально Тимура Иванова, который является одним из 12 заместителей министра обороны России, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – минимум 1 миллион рублей. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет или многомиллионный штраф. В то же время, по другой версии, Иванова подозревают в госизмене, ссылаясь на два источника, близкие к ФСБ.
Басманный суд арестовал Иванова, а также его доверенное лицо и друга Сергея Бородина и соучредителя компании-подрядчика Минобороны "Олимписитибуд" Александра Фомина. По неподтвержденной информации, последний отказался от сделки со следствием.
Осечкин отметил, что арестованная элита через российское министерство обороны похищала миллиарды рублей. Также Иванов и Фомин орудовали в различных коррупционных схемах на оккупированных территориях, в частности, сотрудничали с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.
Это те самые мафиози, которые зарабатывали на войне, на человеческой крови, на оккупации. Никакого сострадания к ним не может быть. Их действия должны квалифицировать как организованную преступную группировку. Если следствие в России не будет "тормозить" и позволит в полном объеме раскрутить "кровавый пруд", то на скамье подсудимых с Ивановым и Фоминым должны оказаться и министр обороны Сергей Шойгу, и его первый заместитель Руслан Саликов,
– отметил Владимир Осечкин.
Это люди, которые превратили российско-украинскую войну в источник заработка. Именно Шойгу, Саликов и Иванов подтолкнули Владимира Путина к началу активных боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года. Они – бенефициары начала войны и ее проведения. Поэтому основу конца "партии войны" положено.
Что известно о Тимуре Иванове
- Иванов в Минобороны России отвечал за управление имуществом, жилищно-коммунальное и медицинское обеспечение военных, а также строительство и реконструкцию объектов. Он, в частности, отвечал за строительство главного храма российской армии, космодрома "Восточный", а после начала полномасштабного вторжения в Украину – за восстановление разрушенного и оккупированного россиянами Мариуполя.
- Команда покойного российского оппозиционера Алексея Навального в 2022 году нашла у Иванова недвижимость в Москве, Подмосковье и Тверской области на общую сумму более миллиарда рублей. Также, по данным расследователей, вероятная жена Иванова, бывшая советница главы Минобороны России Мария Китаева, после российского вторжения в Украину путешествовала по Европе и ведет роскошную жизнь.
- Разведка Британии называет арест Иванова одним из самых серьезных скандалов за последние 10 лет. Кроме того, его арест может быть частью усилий, направленных на уменьшение власти последнего после восстания ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года.