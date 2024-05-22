США могут ввести санкции против МУС из-за ордера на арест премьера Израиля Нетаньяху

Администрация Байдена заявила, что готова сотрудничать с Конгрессом США над возможным введением санкций против Международного уголовного суда. Судьи МУС ранее дали запрос на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Против Международного уголовного суда в Конгрессе выступили республиканцы. Они против того, чтобы МУС вмешивался в дела Израиля.

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Блинкен считает решение МУС ошибочным

С предложением введения санкций выступил представитель республиканской партии Джим Риш. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что администрация рассмотрит такое решение республиканцев.

"Мы хотим работать с вами на двухпартийной основе, чтобы найти ответ. Я думаю, что мы должны рассмотреть соответствующие шаги, чтобы принять меры в связи с глубоко ошибочным решением (МУС – 24 Канал)", – сказал он.

Республиканцы не уточняют, о каких именно идет речь санкциях. Но, вероятно, они будут направлены против прокурора МУС Карима Хана и других лиц, которые ведут расследование.

Financial Times считает, что такая открытость Блинкена к сотрудничеству в этом вопросе показывает, насколько недовольны в Вашингтоне возможными арестами высокопоставленных чиновников Израиля. Также там отмечают, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон может вынести на голосование вопрос о санкциях уже на этой неделе.

Зато демократическая партия США пока только выступила с критикой суда, но еще не высказалась о введении возможных санкций.

Что известно о решении МУС по Нетаньяху